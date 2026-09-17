OHLA cierra una financiación de 325 millones de euros para una concesión de 900 millones en Bogotá

El marco de financiación sostenible del proyecto ha recibido una calificación SQS2 (Very Good) por parte de Moody's.

La concesión, promovida por la ANI, busca mejorar la conexión entre Bogotá y municipios del norte, y descongestionar los principales accesos a la ciudad.

El proyecto implica una inversión total de 900 millones de euros para ampliar y modernizar 18 kilómetros de infraestructura vial al norte de Bogotá.

OHLA y sus socios han cerrado una financiación de 325 millones de euros para la concesión Accesos Norte Fase II en Bogotá.

OHLA ha cerrado junto a sus socios una financiación de unos 325 millones de euros para la concesión Accesos Norte Fase II, en Bogotá (Colombia). Los fondos se destinarán a cubrir las necesidades de inversión previstas para el proyecto, según ha informado la compañía.

La financiación se ha formalizado mediante un crédito sindicado en el que participan la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), J.P. Morgan Chase & Co. y MUFG, del grupo Mitsubishi UFJ Financial Group.

El proyecto supone una inversión total estimada de unos 900 millones de euros e incluye la ampliación y modernización de cerca de 18 kilómetros de infraestructura vial existente entre la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la Variante Perimetral de Sopó.

La concesión, promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios situados al norte de la capital colombiana, así como descongestionar uno de los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

La infraestructura ya se encuentra en operación y, junto con el capital desembolsado por los accionistas y los ingresos procedentes del tráfico de vehículos, la financiación permitirá atender las inversiones previstas. El plazo máximo de operación y mantenimiento de la concesión asciende a 29 años.

OHLA desarrolla la concesión junto a Ashmore y Grupo Ethuss, y será responsable, con la constructora de este último grupo, del diseño y la ejecución de las obras contempladas en el contrato.

La compañía ha destacado también el perfil sostenible del proyecto. Moody's otorgó el pasado diciembre al marco de financiación sostenible de Accesos Norte Fase II una calificación SQS2, equivalente a "Very Good", una de las más elevadas de su escala de calidad de sostenibilidad.