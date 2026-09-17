Cimic (ACS) construirá una escuela en Australia, en un proyecto valorado en 102 millones de euros

Las obras principales de construcción están previstas para comenzar en octubre de 2026, tras la adjudicación del contrato de diseño y construcción a CPB Contractors.

El proyecto, financiado por el Gobierno de Australia Occidental, contempla un edificio de cuatro plantas y 10.500 metros cuadrados con modernas instalaciones educativas.

CPB Contractors, filial de Cimic (ACS), construirá una nueva escuela primaria urbana en East Perth, Australia Occidental, valorada en unos 102 millones de euros.

CPB Contractors, empresa Cimic, filial de ACS, ha sido seleccionada por el Gobierno de Australia Occidental para ejecutar las obras principales de una escuela urbana de Primaria en ese país.

El proyecto está valorado en 165 millones de dólares australianos (unos 101,9 millones de euros, al cambio actual), según informa este jueves la compañía.

En concreto, se trata de la nueva East Perth Primary School, una escuela urbana de cuatro plantas financiada por el Ejecutivo de Western Australia que ofrecerá "modernas" instalaciones educativas para alumnos desde educación infantil hasta sexto curso, explica en un comunicado.

La adjudicación del contrato de participación temprana del contratista se produjo en octubre de 2025, momento desde el cual CPB Contractors ha trabajado con el Gobierno estatal para concretar el alcance del proyecto y la planificación de la construcción, así como sentar las bases para el inicio de las obras principales.

Ahora, ha tenido lugar la adjudicación a CPB Contractors Pty Ltd. del contrato de diseño y construcción, lo que la firma califica de "hito clave". Está previsto que las obras principales de construcción comiencen en octubre de este 2026.

"Esta importante infraestructura social proporcionará entornos de aprendizaje modernos que apoyarán a los alumnos y prestarán servicio a las familias" durante "muchos años", ha declarado el CEO de Grupo Cimic, Jason Spears, quien afirma que "su diseño sostenible y sus espacios de aprendizaje inclusivos también contribuirán a establecer un nuevo referente en la construcción de colegios de primaria en Australia Occidental".

El diseño y la construcción de la East Perth Primary School incluyen un edificio escolar de cuatro plantas y unos 10.500 metros cuadrados, un salón de actos con aulas de música, cafetería y servicio de atención escolar fuera del horario lectivo; campos deportivos y pistas de superficie dura y "amplias" zonas ajardinadas en terrazas, enumera Cimic.

Asimismo, señala que el diseño incorpora una combinación de acero de origen responsable y estructuras de hormigón 'verde' con menor huella de carbono, fachadas a medida de hormigón prefabricado texturizado y aluminio y acabados interiores curvos.