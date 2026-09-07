OHLA pide tiempo a sus acreedores mientras continúa su disputa judicial por 26,4 millones en Catar

La empresa busca evitar el riesgo de vencimiento anticipado de sus bonos y mantiene que el impacto en sus cuentas es nulo, ya que tenía provisionado un importe superior al del laudo.

OHLA necesita el apoyo de bonistas que representen al menos el 50% del importe principal antes del 24 de septiembre, o llevará la decisión a una Asamblea el 29 de septiembre.

La compañía pide el consentimiento de los tenedores de sus bonos, que suman 343 millones de euros y vencen en 2029, para evitar que el proceso judicial active cláusulas de pago anticipado de la deuda.

OHLA ha solicitado a sus acreedores que renuncien temporalmente a ejercer ciertos derechos contractuales mientras espera la resolución definitiva de un laudo arbitral en Catar por 26,4 millones de euros.

OHLA ha pedido a sus acreedores que renuncien temporalmente a ejercer algunos de los derechos incluidos en sus contratos mientras espera una resolución formal y definitiva sobre el pago de los 26,4 millones de euros a los que ha sido condenada en un laudo arbitral en Catar.

En concreto, la constructora ha solicitado el consentimiento de los tenedores de sus bonos, que suman 343 millones de euros y vencen en 2029.

OHLA quiere evitar que una posible orden de ejecución relacionada con este proceso sea considerada automáticamente un incumplimiento de las condiciones de esos bonos.

Esto podría provocar que se activaran determinadas cláusulas previstas en los contratos y que algunos acreedores pudieran exigir el pago anticipado de la deuda.

Por ello, OHLA pide a los bonistas que renuncien de forma irrevocable e incondicional a ejercer esos derechos mientras la resolución del proceso no sea firme.

Para sacar adelante los acuerdos, OHLA requerirá el apoyo de titulares que representen al menos el 50% del importe principal agregado de los bonos en circulación antes del próximo 24 de septiembre a las 11:00 horas.

De no lograrse ese umbral mínimo del 50% por vía telemática antes de la fecha límite, la compañía someterá las resoluciones a votación directa en una Asamblea de Bonistas convocada para el 29 de septiembre a esa misma hora.

Con este trámite financiero, la compañía persigue neutralizar el riesgo técnico de un vencimiento anticipado en sus bonos y ganar estabilidad mientras el procedimiento legal derivado de la orden de ejecución continúa su recorrido judicial.

En cualquier caso, OHLA tenía provisionado un importe superior al resultado desfavorable del laudo, por lo que el impacto en las cuentas sigue siendo nulo.