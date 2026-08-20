El Grupo ACS y HOCHTIEF mantienen su liderazgo como mayor contratista internacional del mundo según ENR

El grupo destaca por su capacidad para desarrollar y operar infraestructuras a nivel global en sectores clave como energía, salud y transporte.

El 92% de la cartera de ACS está fuera de España, con Estados Unidos y Canadá representando el 56% del total.

ACS consolidó su posición con una facturación de 49.900 millones de euros en 2025 y una cartera récord de 92.858 millones.

El Grupo ACS y HOCHTIEF lideran por octava vez en diez años el ranking global de contratistas internacionales de ENR.

La publicación especializada Engineering News-Record (ENR) ha vuelto a situar al Grupo ACS/Hochtief en la primera posición de su prestigioso ranking Top 250 International Contractors.

Se trata de la octava vez en los últimos diez años que el Grupo lidera esta clasificación, considerada la referencia mundial en el sector de la construcción y las infraestructuras.

Este reconocimiento consolida a ACS como el mayor contratista internacional del mundo y pone de manifiesto la fortaleza de su estrategia global y su capacidad para generar crecimiento sostenible en los principales mercados internacionales.

El liderazgo de ACS se sustenta en unos sólidos resultados operativos y financieros. En 2025, el Grupo registró unas ventas de 49.848 millones de euros y alcanzó una cartera récord de 92.858 millones de euros, impulsada por el crecimiento de las adjudicaciones en sectores estratégicos como los centros de datos, la infraestructura digital, la energía, los minerales críticos, la defensa, la sanidad y el transporte sostenible.

La dimensión internacional del Grupo queda reflejada en que el 92% de su cartera se encuentra fuera de España. Estados Unidos y Canadá representan el 56% del total, reforzando así la posición de ACS en los mercados de infraestructuras más dinámicos del mundo.

Este reconocimiento pone de manifiesto la capacidad diferencial del Grupo ACS para desarrollar, financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras a lo largo de todo su ciclo de vida.

A través de sus compañías Hochtief, Turner, CIMIC, Dragados, FlatironDragados, Iridium y demás filiales, el Grupo continúa reforzando la colaboración entre negocios y geografías para ofrecer soluciones integradas en los proyectos más complejos y transformadores del mundo, consolidándose como un socio estratégico de referencia en los sectores de crecimiento a largo plazo.

El Grupo ACS cuenta con más de 167.800 empleados en todo el mundo y una facturación de 49.900 millones de euros en 2025. Su red global le otorga escala y cobertura para movilizar recursos con rapidez y eficiencia para sus clientes, ofrecer carreras profesionales satisfactorias a sus empleados y realizar inversiones a largo plazo en innovación e investigación.