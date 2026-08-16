No hay obreros para levantar edificios: las constructoras frenan su actividad por la escasez de trabajadores

La patronal reclama desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y mejorar la coordinación administrativa para agilizar licencias y ofrecer seguridad jurídica al sector.

El aumento de costes, agravado por la inflación y la guerra en Oriente Próximo, está haciendo inviables muchos proyectos y provocando retrasos o abandonos.

El sector necesita incorporar unos 700.000 trabajadores para poder ejecutar todas las obras previstas, pero la escasez de mano de obra limita nuevos proyectos.

La actividad de la construcción en España acumula seis meses de caídas interanuales, con un descenso del 38% en la edificación de edificios.

La construcción ha pisado el freno en España. La actividad del sector acumula seis meses consecutivos de caídas interanuales en 2026. Un descenso que se concentra sobre todo en la construcción de edificios, que sufre una caída del 38%.

La patronal de la construcción señala el aumento de los costes como uno de los principales problemas detrás de este frenazo. Pero a esta presión se suma la falta de mano de obra, que detiene la capacidad de las constructoras para sacar adelante nuevas obras.

El sector calcula que necesita incorporar alrededor de 700.000 trabajadores para poder ejecutar todas las obras previstas. Una escasez que limita los recursos de las empresas para asumir nuevos proyectos y ejecutar los trabajos proyectados.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran con claridad este cambio de tendencia. En junio de 2026, la actividad del sector cayó un 8,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La situación contrasta con la registrada doce meses antes. Y es que en junio de 2025, la producción en España crecía un 37,9% frente a junio de 2024.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), explica a EL ESPAÑOL-Invertia que el sector atraviesa un escenario de "elevada incertidumbre, marcado por la guerra y por el repunte de los costes".

La inflación sigue presionando sobre los materiales, la energía y otros recursos necesarios para ejecutar las obras. Una situación que, según advierte, está haciendo que muchos proyectos "dejen de ser viables" con los precios con los que fueron contratados y terminen sufriendo retrasos, paralizaciones o incluso abandonos.

Un frenazo que se está dejando notar especialmente en la construcción de edificios. Esta actividad, que incluye viviendas, pero también oficinas, hoteles, naves y otros tipos de inmuebles, cayó en junio de este año un 38,1% frente al mismo mes de 2025. La caída ya había sido mayor en mayo, cuando alcanzó el 44,8% respecto al año anterior.

Un descenso que se ha mantenido por encima del 30% durante todos los meses de 2026: fue del 35,4% en enero, del 35,8% en febrero, del 37,5% en marzo y del 40,1% en abril.

Este dato, sin embargo, no se refiere únicamente a la vivienda. La estadística del INE engloba el conjunto de la construcción de edificios en general. Además, mide por separado otras ramas del sector, como la ingeniería civil y las actividades de construcción especializada.

Y es que, tal y como aclara Pedro Fernández Alén, el problema va más allá del mercado residencial.

"El frenazo está afectando al conjunto de la actividad constructora, tanto a la vivienda como a las infraestructuras y al resto de tipos de edificación", confirma.

No obstante, la evolución tampoco es igual en todas las ramas de la construcción. Mientras la edificación registra fuertes caídas, la ingeniería civil ha aguantado mejor.

En mayo, esta actividad, que engloba obras como carreteras, vías ferroviarias y otras infraestructuras, creció un 18,6% respecto al mismo mes de 2025. Sin embargo, en junio también entró en negativo y cayó un 0,9%.

Por su parte, las actividades de construcción especializada, que incluyen trabajos como instalaciones, fontanería, pintura o acabados, fueron las que mejor resistieron y crecieron un 1,7% en junio frente al año anterior.

Los costes aprietan al sector

Según recoge la patronal de la construcción española, uno de los principales problemas de este frenazo está en el aumento de los costes.

La inflación provocada por la guerra de Oriente Próximo sigue presionando sobre los materiales, la energía y otros recursos necesarios para ejecutar las obras.

Esta situación está poniendo contra las cuerdas algunos proyectos. Y es que los presupuestos se cerraron con unos costes que con el paso de los meses han aumentado.

Fernández Alén advierte de que esta situación está haciendo que "muchos proyectos dejen de ser viables en las condiciones económicas con las que fueron contratados". Esto está provocando retrasos, paralizaciones y, en algunos casos, el abandono de las obras.

Aun así, la CNC señala que no existe un mecanismo eficaz para revisar los precios de los contratos ante aumentos extraordinarios de los costes.

Por ello, reclama una solución urgente que permita adaptar los contratos a estas situaciones y evitar que las obras dejen de ser factibles.

Sin embargo, la Confederación también apunta hacia los obstáculos legales. Fernández Alén destaca que el bloqueo de la reforma de la Ley del Suelo dificulta generar nueva oferta y resta seguridad jurídica a las empresas.

La patronal pide desbloquear la reforma y reclama un marco estable para impulsar nuevas inversiones. También exige más coordinación entre las administraciones y los ministerios implicados.

Según señala, uno de los principales problemas está en los tiempos administrativos. "No puede ser que se tarde más en obtener una licencia que en ejecutar una obra", sentencia el presidente de la CNC.

Alén exige además sacar la vivienda de la batalla política. Considera que existen más puntos de encuentro que diferencias entre los principales partidos sobre la necesidad de modernizar la Ley del Suelo.

"Todos los grupos políticos deberían anteponer el interés general a cualquier otra consideración para que la vivienda no se convierta en un arma de confrontación", defiende.

La patronal considera que actuar sobre los costes, agilizar la disponibilidad de suelo y reducir la inseguridad jurídica permitiría recuperar parte de la actividad, ya que el objetivo no pasa sólo por construir más viviendas.

La CNC recuerda que eso no lo es todo, pese a la necesidad existente y que España también necesita nuevas infraestructuras y otros tipos de edificación.