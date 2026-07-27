Cimic (ACS) gana las obras de una autopista en Australia por 430 millones de euros

Se prevé iniciar las obras a principios de 2027 y generar 4.180 puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto.

El proyecto incluye la ampliación de un tramo de 11 kilómetros con un tercer carril en ambas direcciones para mejorar la seguridad vial y reducir la congestión.

El contrato se ha conseguido a través de CPB Contractors en consorcio con McConnell Dowell Constructors, Arup Australia Projects y Jacobs Group.

Cimic, filial de ACS, se adjudica por 430 millones de euros la mejora de la autopista Kwinana Freeway en el área metropolitana de Perth, Australia.

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado las obras de mejora de una autopista en el entorno metropolitano de Perth (Australia) por 700 millones de dólares australianos (430 millones de euros).

La compañía se ha hecho con este contrato a través de su empresa subsidiaria CPB Contractors y en consorcio con McConnell Dowell Constructors, Arup Australia Projects y Jacobs Group, según ha informado el Gobierno regional.

Este consorcio ha sido nombrado 'licitador preferente' en el concurso público convocado por Australia Occidental y trabajará ahora junto con la empresa pública que gestiona las carreteras de esa zona para definir los últimos flecos del proyecto.

Se trata de la autopista Kwinana Freeway, entre Roe Highway y Safety Bay Road, a unos 50 kilómetros de Perth, que será renovada para mejorar la seguridad vial y reducir la congestión de tráfico.

En concreto, se añadirán nuevos carriles en las secciones clave de la carretera, incluyendo un tercer carril en ambas direcciones en un tramo de 11 kilómetros entre Russell Road y Mortimer Road.

Se espera que las obras arranquen a principios de 2027 y se creen 4.180 puestos de trabajo.