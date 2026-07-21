Cimic (ACS) se adjudica obras clave para estabilizar la red eléctrica de Nueva Gales del Sur

El alcance de UGL incluye movimientos de tierra, cimentaciones y construcción de instalaciones para equipos eléctricos y de comunicaciones.

Las obras buscan reforzar la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica estatal durante la transición del carbón a las energías renovables.

El proyecto forma parte de la primera fase del System Strength Plan de Transgrid y prevé la instalación de 10 condensadores síncronos en cinco ubicaciones.

Cimic, a través de su filial UGL, se adjudica un contrato para realizar obras en subestaciones de Wellington y Darlington Point, en Nueva Gales del Sur, Australia.

Cimic, a través de su filial UGL, se ha adjudicado un contrato de Transgrid para realizar obras habilitadoras en las subestaciones de Wellington y Darlington Point, en Nueva Gales del Sur, en Australia.

El proyecto se enmarca en la primera fase del System Strength Plan de Transgrid, según ha detallado la compañía este martes.

Asimismo, prevé la instalación de 10 condensadores síncronos en cinco emplazamientos para reforzar la estabilidad y la fiabilidad de la red eléctrica estatal durante la transición desde la generación con carbón hacia las energías renovables.

El alcance de UGL incluye trabajos civiles y de edificación para preparar la futura instalación de los condensadores síncronos, entre ellos movimientos de tierra, cimentaciones, servicios subterráneos y la construcción de instalaciones para equipos eléctricos y de comunicaciones.

Las obras se ejecutan además como parte de un proyecto prioritario de infraestructura de red del Gobierno de Nueva Gales del Sur, con el objetivo de mantener una transmisión segura y resiliente a medida que crecen las conexiones de energía renovable a la red.

Transición energética

Al respecto, el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría, ha señalado que "la infraestructura de transmisión resiliente es crítica para la transición energética de Australia".

Y ha añadido que "este proyecto reforzará la red eléctrica de Nueva Gales del Sur".

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, ha subrayado "el papel cada vez más importante de los condensadores síncronos para mantener la estabilidad y la fiabilidad del sistema".