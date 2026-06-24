Turner (ACS) culmina la construcción del nuevo estadio Highmark (EEUU) tras invertir 1.800 millones de euros

El nuevo estadio destaca por su altura de 35 metros, vistas panorámicas y su diseño para resistir los duros inviernos neoyorquinos, priorizando la comodidad de los aficionados.

La obra involucró a 6.000 empleados especializados, quienes dedicaron cerca de 5 millones de horas de trabajo para levantar el recinto.

El estadio, sede de los Buffalo Bills, es el mayor proyecto de construcción en la historia del oeste de Nueva York y tiene capacidad para 60.108 personas.

Turner (ACS) y Gilbane han finalizado la construcción del nuevo estadio Highmark en Orchard Park, Nueva York, con una inversión de 1.835 millones de euros.

Turner, filial en Estados Unidos de ACS, junto con la compañía Gilbane, ha culminado la construcción del nuevo estadio Highmark en Orchard Park (EEUU), sede del equipo de fútbol americano Buffalo Bills. La inversión total ha ascendido a 2.100 millones de dólares (1.835 millones de euros).

Se trata del mayor proyecto de construcción en la historia del oeste del Estado de Nueva York, según ha explicado la compañía.

El proyecto ofrece un moderno recinto de entretenimiento al aire libre, que albergará su primer evento público el 8 de agosto con el partido inaugural de práctica de los Buffalo Bills.

Construido por una empresa conjunta de Gilbane-Turner y diseñado por los Bills, en colaboración con Legends, y el estudio de arquitectura Populous, en el proyecto han trabajado 6.000 empleados especializados, que han dedicado cerca de 5 millones de horas de trabajo a la construcción del recinto.

Con una altura de 35 metros sobre el nivel del suelo, casi el doble que el estadio anterior, el nuevo Highmark Stadium ofrece vistas al lago Erie, al centro de Buffalo y a las colinas de Boston.

Buffalo Bills

Construido para resistir los inviernos del oeste de Nueva York y maximizar la comodidad de los aficionados, el recinto cuenta con una capacidad para 60.108 personas.

El director de Gilbane-Turner y vicepresidente de Turner Construction Company, Carl Stewart, ha declarado que la construcción de un estadio de esta envergadura y trascendencia requirió una colaboración, innovación y compromiso "extraordinarios" por parte de miles de personas durante varios años.

Y ha añadido que "desde las primeras etapas de planificación hasta la construcción, nuestro equipo trabajó junto a los Buffalo Bills, Gilbane, el Estado de Nueva York, el condado de Erie, socios comerciales y la comunidad local para crear un recinto de primer nivel que refleja la pasión de los aficionados de los Bills y la fortaleza del oeste de Nueva York.

De su lado, el director de Gilbane-Turner y vicepresidente sénior de Gilbane Building, John LaRow, ha manifestado que con el nuevo estadio se culminan millones de horas de trabajo de empresas locales, así como de profesionales cualificados "que se arremangaron para construir la nueva casa de los Buffalo Bills".