Florentino Pérez refuerza su posición como principal accionista de ACS y eleva su participación al 14,7%

ACS ha ejecutado una ampliación de capital flexible, permitiendo a los accionistas elegir entre recibir efectivo o nuevas acciones.

Pérez refuerza su posición por delante de Criteria Caixa (10,648%) y BlackRock (5,057%) como los mayores accionistas de la constructora.

El presidente de ACS controla ahora 40,86 millones de acciones, valoradas en 5.250 millones de euros a precios actuales de mercado.

Florentino Pérez ha elevado su participación en ACS al 14,752%, alcanzando un máximo histórico como principal accionista.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora elevando su participación en la compañía al 14,752%, hasta niveles máximos históricos.

En concreto, el directivo ha aumentado su posición en ACS del 14,502% anterior hasta el 14,752% actual a través de su sociedad, Rosán Inversiones.

De esta manera, el presidente de la constructora controla un paquete de 40,86 millones de acciones de la empresa, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultado por Europa Press.

Dichas acciones a los actuales precios de mercado --128,50 euros por título sobre las 16.10 horas de este miércoles, tienen un valor de 5.250 millones de euros.

Así, Florentino Pérez se consolida como primer accionista de ACS, por delante de Criteria Caixa (10,648%) y BlackRock (5,057%).

Las acciones de la constructora caen un 1% sobre las 16.10 horas y acumulan una revalorización del 51,80% en 2026 y del 129,23% en un año.

La firma anunció este miércoles la ejecución de la primera ampliación de capital con cargo a reservas aprobada en su junta general ordinaria del 8 de mayo de 2026 mediante la fórmula de dividendo flexible, que permite a los accionistas elegir entre efectivo o nuevas acciones.