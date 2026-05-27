Turner (ACS) acelera su crecimiento y aumenta un 50% sus pedidos en el primer trimestre del año

Turner ha adjudicado 10 megaproyectos en 2026, cada uno valorado en unos 1.000 millones de dólares, superando el total anual de 2025.

La cartera de pedidos de Turner creció un 34% interanual, llegando a los 48.900 millones de dólares.

Los ingresos por proyectos en curso aumentaron un 25%, alcanzando los 7.700 millones de dólares en el primer trimestre.

Turner Construction, filial de ACS, incrementó sus pedidos un 48% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior.

Los pedidos de Turner Construction, la filial del grupo ACS, aumentaron un 48% en el primer trimestre del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Así, la empresa de construcción sigue acelerando su crecimiento, que también se refleja en los datos correspondientes a los ingresos.

En concreto, la recaudación correspondiente a los proyectos en curso aumentó un 25% en el primer trimestre del año y alcanzó los 7.700 millones de dólares.

Asimismo, la cartera de pedidos creció un 34% interanual y alcanzó los 48.900 millones de dólares.

Las cifras constatan la expansión de Turner, que se impulsa especialmente por el crecimiento en proyectos de data centers, edificios comerciales y el sector sanitario.

Además, la empresa de construcción también pisa el acelerador en su cartera de megaproyectos. En lo que va de año se le han adjudicado hasta 10 contratos de este tipo cuyo valor total de construcción asciende hasta los 1.000 millones de dólares cada uno, superando el número de proyectos de mil millones de dólares adjudicados en todo el año 2025.

Este hito refleja el liderazgo de Turner en la ejecución de algunos de los proyectos más grandes y complejos del sector y así lo ha señalado el consejero delegado de la empresa, Peter Davoren.

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran tanto el impacto de nuestro trabajo como la solidez de nuestra cultura", afirmó Davoren. "Estamos ejecutando proyectos cada vez más complejos, aportando una gama amplia de servicios y capacidades a cada encargo, y lo hacemos fomentando un entorno en el que cada persona es tratada con respeto y dignidad. Ese compromiso, combinado con la experiencia y la dedicación de nuestro personal, sigue impulsando nuestro éxito".

Como parte del grupo global de empresas ACS y HOCHTIEF, Turner aporta una potente plataforma global para ejecutar programas de construcción complejos a gran escala. Además esta misma está respaldada por una gama integrada de servicios que abarca desde la ingeniería y la gestión de la cadena de suministro hasta soluciones modulares y operaciones propias.

Dicha combinación de escala global y capacidad técnica posiciona a Turner para ejecutar los proyectos más grandes y complejos del sector en mercados clave.