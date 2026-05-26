Turner (ACS) construirá un centro oncológico de vanguardia en Manhattan

El proyecto se desarrollará en colaboración con la comunidad y autoridades para garantizar la seguridad y la atención a pacientes, personal y vecinos.

La construcción no interrumpirá la atención a los pacientes y, tras finalizarse en 2030, el centro contará con 12 quirófanos y 208 camas individuales.

El nuevo pabellón permitirá ampliar el área oncológica del hospital y afrontar los retos de los tratamientos oncológicos más complejos y avanzados.

La empresa formada por el consorcio Turner Construction Company (Grupo ACS) y Consigli Construction Co., Inc ha sido la seleccionada para construir el futuro pabellón Kenneth C. Griffin que formará parte del hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) en Manhattan.

El pabellón que ampliará el área del hospital oncológico está diseñado para hacer frente a los retos cambiantes de la atención oncológica e implementar los nuevos tratamientos a medida que estos se vuelven más complejos y avanza la demanda tecnológica para llevarlos a cabo.

Además, el desarrollo del proyecto permitirá a la institución hospitalaria ampliar su capacidad sin interrumpir la atención a los pacientes durante la construcción del nuevo pabellón.

Su construcción mejorará de manera significativa la capacidad del MSK para tratar a más pacientes. Además, permitirá atender casos más complejos en el futuro.

Una vez finalizada la construcción del nuevo pabellón, el centro contará con 12 quirófanos y 208 camas de hospitalización individuales, todas ellas dedicadas a la atención al paciente.

Se prevé que la construcción del pabellón finalice en 2030. A lo largo del proyecto, el MSK, Turner y Consigli colaborarán estrechamente con los miembros de la comunidad, así como con las partes interesadas de la ciudad y el estado, para garantizar la seguridad, la salud y la atención de los pacientes, el personal y los vecinos.