Lantania lanza una nueva oferta para rescatar Revenga por más de 20 millones tras el rechazo del juez hace unos meses

Revenga, empresa española con más de 50 años de historia en movilidad inteligente, ha quedado fuera de licitaciones públicas por su situación concursal.

La operación contempla un pago en efectivo de 400.000 euros y la asunción de pasivo laboral, entre otros compromisos financieros.

La propuesta incluye un plan de viabilidad en tres fases y garantiza la continuidad de 103 empleos vinculados a la unidad productiva de Revenga.

Lantania presenta una nueva oferta de 20,3 millones de euros para rescatar a Revenga, tras el rechazo judicial a su propuesta anterior.

Lantania insiste y vuelve a presentar una oferta para rescatar de la quiebra a Revenga, empresa tecnológica de movilidad inteligente. Esta segunda oferta, valorada en 20,3 millones de euros, incluye nuevas garantías con las que pretende conseguir el visto bueno del juez.

Y más después de que el pasado 11 de febrero, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid denegase la primera oferta presentada por Lantania para comprar Revenga.

Alegó que “el efectivo real a percibir por la masa activa era insuficiente y que la oferta carecía de plan de continuidad operativa”.

A partir de ahí, el grupo de infraestructuras trabajó para mejorar una oferta que presentó el pasado 13 de mayo, dentro del plazo fijado por el administrador concursal para recibir nuevas ofertas y que termina este martes 26 de mayo.

La oferta, que tiene un mes de validez, “preserva el valor industrial y tecnológico, continuidad efectiva de la actividad, mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo y generación del mayor valor posible para los acreedores”, señala en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, garantiza la continuidad de 92 puestos de trabajo dentro de la unidad productiva (de un total de 140 trabajadores), además de otros 11 empleos adicionales vinculados a Uruguay e Innova, alcanzando un total potencial de 103 personas.

El precio total de la operación es de 20.362.542 euros, aunque ese importe está compuesto por distintos elementos.

Entre ellos, el pago en efectivo de 400.000 euros, valoración de existencias, gestión de reclamaciones, subrogación de avales, asunción de pasivo laboral y aportación de circulante, entre otros.

Se trata de un importe menor al de la primera oferta rechazada, que ascendía a 25,5 millones.

La explicación está en que el perímetro de la oferta es menor y, además, la compañía ha sufrido cierto deterioro durante estos meses, como pérdida de talento o de contratos, según explican fuentes cercanas a este periódico.

La oferta no pretende comprar toda la sociedad sin más, sino la unidad productiva integrada por las áreas de negocio de Rail & Terminals e Intelligent Transport Systems: activos, contratos, proyectos, licencias, intangibles, participaciones en ciertas UTE...

Plan de viabilidad

La propuesta va acompañada también de un plan de viabilidad, que Lantania divide en tres fases. La primera es una fase de estabilización durante los primeros tres meses. Es decir, se trata de mantener la operativa existente sin cambios organizativos relevantes.

La segunda etapa es de integración durante el primer año tras la compra. Consiste en la identificación de sinergias comerciales con los proyectos del Grupo y el refuerzo de la cartera con nuevas licitaciones conjuntas.

Y, por último, un periodo de crecimiento hasta el tercer año donde se prevé que Revenga ya esté integrada totalmente en el plan de negocio de Lantania con nuevos proyectos.

Durante estos tres años del plan de viabilidad, Lantania se compromete a aportar hasta 4 millones de euros de circulante; líneas de avales para licitaciones; apoyo corporativo en RRHH, finanzas, legal e IT; y apoyo comercial para crecer con nuevos contratos.

Tramitación urgente

En la oferta, Lantania reclama que se tramite con carácter preferente y en el menor plazo posible.

Lo piden “a fin de asegurar la continuidad operativa de los proyectos en curso y la preservación del fondo de comercio, valor industrial y tecnológico de Revenga, ya muy mermado a causa de la situación de insolvencia y tensiones de tesorería que sufre la compañía”.

La situación concursal de Revenga la ha inhabilitado para la licitación (y potencial adjudicación) de proyectos por parte de la administración pública.

Uno de ellos es el concurso de un nuevo sistema de pago del transporte público en Madrid, denominado Account-Based Ticketing (ABT). Revenga se presentó junto a Aurionpro Transit, pero debido a su situación de insolvencia quedó excluida.

Revenga y Lantania

Revenga no es una empresa cualquiera dentro del sector de la movilidad. Fue fundada hace más de 50 años en España con un enfoque en tecnologías ferroviarias y telecomunicaciones.

Amplió su actividad hacia soluciones de movilidad inteligente y sistemas avanzados de transporte en 2017, permitiéndole participar en los proyectos más punteros a nivel nacional.

Desde 2018 opera bajo la marca Revenga Smart Solutions, cotizando en el BME Growth.

Y es socia tecnológica de los principales operadores de infraestructuras y empresas de movilidad, como Siemens, Alstom, CAF, Acciona, Ferrovial o Sacyr.

Por su parte, Lantania es un grupo empresarial español de infraestructuras, agua, energía y edificación presente en 16 países.

El grupo nació formalmente a principios de 2018 mediante la adquisición de las principales unidades de negocio de construcción, agua y energía de la antigua multinacional Isolux. También se hizo con Velasco, Typsa, Grupo Soil, Balzola Polska y Vimac.