ACS cierra una ampliación de capital por 679,16 millones a 125 euros por acción

Rosán Inversiones, sociedad de Florentino Pérez, ha suscrito 1.200.000 acciones y Criteria Caixa 4.074.969 acciones, elevando sus participaciones en ACS al 14,72% y 10,65%, respectivamente.

La ampliación incluye la emisión de 5.433.291 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,50 euros y una prima de emisión de 124,50 euros por acción.

ACS ha completado una ampliación de capital por valor de 679,16 millones de euros, emitiendo nuevas acciones a 125 euros cada una.

ACS ha cerrado una ampliación de capital por un importe efectivo de 679,16 millones de euros, tras fijar el precio de emisión en 125 euros por acción, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha emitido 5.433.291 nuevas acciones, con un valor nominal total de 2,716,645.50 euros.

Del precio de emisión, 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,50 euros a la prima de emisión.

Los principales accionistas son Rosán Inversiones y Criteria Caixa. Rosán -la sociedad patrimonial de Florentino Pérez- ha suscrito 1,200,000 acciones, mientras que Criteria 4,074,969 acciones al precio de la colocación, lo que eleva sus participaciones aproximadas en el capital social a 14,72% y 10,65%, respectivamente.

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