Abertis extiende hasta 2067 su mayor concesión en México, que ingresó 638 millones de euros en 2025

Se prevé un aumento adicional de tarifas durante los próximos cuatro años, vigente durante toda la concesión, para financiar las mejoras.

La concesión FARAC I, operativa desde 2007 y de 799 kilómetros, generó 638 millones de euros en ingresos en 2025 y conecta importantes regiones industriales de México.

El acuerdo con la SICT incluye una inversión de 1.200 millones de euros entre 2026 y 2029 para ampliar peajes, carriles y mejorar la seguridad vial.

Abertis extiende hasta 2067 la concesión de la Red de Carreteras de Occidente (RCO) en México, duplicando su vida concesional de 22 a 41 años.

Abertis ha alcanzado un acuerdo marco con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México para desarrollar un plan de inversiones y mejoras de infraestructuras viarias en el país, a través de su participada Red de Carreteras de Occidente (RCO), uno de los principales operadores de autopistas de México.

El proyecto, que se enmarca en un plan federal lanzado en noviembre de 2025 para reforzar la seguridad y el desarrollo social y económico en el estado de Michoacán y alineado con los objetivos del Plan México, permitirá modernizar infraestructuras clave, mejorar la movilidad y la seguridad vial y consolidar la colaboración con el Gobierno de México a largo plazo.

Como parte de este acuerdo, se contempla la extensión de la concesión FARAC I por aproximadamente 19 años, lo que permite duplicar la vida concesional de RCO de 22 a 41 años, así como un aumento adicional de tarifas a aplicar durante los próximos 4 años y vigente durante toda la concesión.

FARAC I generó ingresos de 638 millones de euros en 2025 y lleva operando desde 2007.

Esta concesión, de 799 kilómetros, recorre el eje vertebral viario en la región centro-oeste, conectando el principal corredor industrial del país, El Bajío, con las dos mayores ciudades, Ciudad de México y Guadalajara.

El acuerdo con la SICT incluye un plan de inversiones de alrededor de 1.200 millones de euros en cuatro años (2026-2029), orientado a mejorar la capacidad, la seguridad y la eficiencia de la red, financiado con flujo de caja y deuda de RCO.

El plan de inversiones se estructura en dos grandes ámbitos. Por un lado, RCO realizará actuaciones de baja complejidad, centradas en la ampliación de plazas de peaje y en la expansión de carriles, con el objetivo de incrementar la capacidad de la red, mejorar la fluidez del tráfico y elevar la calidad del servicio y seguridad a los usuarios.

Por otro, se aportarán recursos para la construcción por la SICT de infraestructuras viales adyacentes, en línea con las prioridades marcadas por el Gobierno de México dentro del Plan Michoacán.

Este acuerdo marcaría la tercera extensión de FARAC I, tras los acuerdos alcanzados en 2014 y 2020.