ACS y Hochtief, reconocidas internacionalmente por su desempeño en materia de sostenibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA ACS y su filial Hochtief han sido incluidas en los índices Dow Jones Best in Class World y Europe por su desempeño en sostenibilidad. La evaluación de S&P Global reconoce su rendimiento en criterios ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo. La estrategia climática, la seguridad laboral, los derechos humanos y la ejecución responsable de proyectos son factores clave en su reconocimiento. Ambas compañías continúan avanzando en sus planes de sostenibilidad, fijando nuevos objetivos alineados con la responsabilidad empresarial.

El Grupo ACS y Hochtief (filial de la compañía española) han sido incluidas en el índice Dow Jones Best in Class World y en el índice Dow Jones Best in Class Europe, tras la última Evaluación de Sostenibilidad Corporativa realizada por S&P Global.

Cabe destacar que los índices Dow Jones Best in Class reconocen a las empresas que demuestran un buen rendimiento en materia de sostenibilidad basándose en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La inclusión se centra en los resultados de la Evaluación Anual de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, que analiza a las compañías en función de factores económicos, ambientales y sociales a largo plazo.

De esta manera, la inclusión continuada tanto de ACS como de Hochtief en el índice Dow Jones Best in Class "refleja el enfoque de la compañía en prácticas empresariales responsables, una sólida gobernanza y un progreso cuantificable en áreas clave de sostenibilidad", señala el grupo en un comunicado.

Entre ellas se incluyen la estrategia climática, la seguridad laboral, los derechos humanos y la ejecución responsable de proyectos de infraestructura complejos en los mercados globales.

La directora de Sostenibilidad del Grupo ACS, Cristina Aldámiz-Echevarría, y la directora de Sostenibilidad de Hochtief , Martina Steffen, han afirmado: "La sostenibilidad es parte integral de la forma en que ambas operan y crean valor a largo plazo. La inclusión en los índices Dow Jones Best in Class confirma que nuestro enfoque está dando resultados tangibles y alinea el rendimiento económico con la responsabilidad medioambiental y social".

El índice Dow Jones Best in Class World representa a las empresas con mejor rendimiento del índice S&P Global Broad Market según criterios de sostenibilidad, mientras que el Dow Jones Best in Class Europe reconoce a las empresas europeas líderes utilizando la misma rigurosa metodología de evaluación.

Con todo, ambas empresas siguen avanzando en su agenda de sostenibilidad. Tras la finalización con éxito de los planes de sostenibilidad establecidos, la compañía está evaluando nuevos objetivos que sean coherentes con su compromiso con las prácticas empresariales responsables y respalden el éxito empresarial a largo plazo.