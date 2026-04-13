Hochtief (ACS) se adjudica la construcción de la línea D del metro de Praga por 1.230 millones de euros

La línea D será la primera totalmente automatizada de Praga; las obras comenzarán en las próximas semanas y finalizarán en 2032.

El proyecto supone un avance en la ampliación de la red de transporte subterráneo de la capital checa y es considerado estratégico por su impacto en la movilidad urbana.

Hochtief, filial de ACS, se ha adjudicado la construcción de la nueva línea D del metro de Praga por 1.230 millones de euros.

ACS, a través de su filial Hochtief, se ha adjudicado un contrato en República Checa para construir la nueva línea D del metro de Praga por 1.230 millones de euros.

La compañía ha detallado en un comunicado que el proyecto supone un nuevo avance en la ampliación de la red de transporte subterráneo de la capital checa, una obra considerada estratégica por su impacto en la movilidad urbana y por la complejidad técnica de su ejecución.

La adjudicación llega tras un proceso en el que el consorcio liderado por Hochtief ha logrado imponerse para desarrollar esta nueva etapa del trazado, en continuidad con trabajos ya realizados por la compañía en la propia línea D del metro de Praga.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha subrayado que "la línea D del metro será fundamental para la movilidad futura de Praga, y estamos orgullosos de seguir desempeñando nuestro papel en la construcción de la primera línea de metro totalmente automatizada de la ciudad en colaboración con la empresa de transporte público de Praga".

Está previsto que las obras de construcción comiencen en las próximas semanas. La finalización está prevista para 2032.

Con este contrato, ACS suma un nuevo proyecto internacional de gran envergadura en el ámbito ferroviario, un segmento en el que el grupo ha venido reforzando su cartera en los últimos años.