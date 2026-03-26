ACS construirá una instalación para una presa en Washington (EEUU) por 600 millones

La iniciativa busca reforzar la resiliencia medioambiental y la fiabilidad del suministro de agua en el noroeste del Pacífico.

Las obras comenzarán en el segundo trimestre de 2026 y emplearán un modelo colaborativo para mejorar la coordinación y certidumbre en costes y plazos.

El proyecto mejorará el paso de salmones por el río Green y contribuirá a la conservación de especies clave, manteniendo la gestión del riesgo de inundaciones.

ACS, junto a Aecon y FlatironDragados, construirá una instalación de almacenamiento de agua y paso de peces en la presa Howard A. Hanson, Washington, por 600 millones de euros.

ACS, a través de FlatironDragados, y junto a Aecon, se ha adjudicado un contrato para construir la instalación de almacenamiento adicional de agua y paso de peces de la presa Howard A. Hanson en Ravensdale, Washington (EEUU), por 600 millones de euros.

El proyecto, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, está situado a unos 56 km al sureste del centro de Seattle y mejorará el paso de los salmones que emigran río abajo por el río Green, según ha explicado la compañía en un comunicado.

La instalación permitirá a los salmones sortear la presa existente, lo que contribuirá a la conservación de especies clave al tiempo que se mantiene la gestión del riesgo de inundaciones en la región.

Además, este proyecto mejorará la resiliencia medioambiental en el noroeste del Pacífico.

Se prevé que las obras comiencen en el segundo trimestre de 2026.

Tras completar la fase de diseño colaborativo, el proyecto avanza ahora hacia la construcción para mejorar el tránsito de peces, la restauración del ecosistema, la fiabilidad del suministro de agua y la reducción del riesgo de inundaciones.

Este contrato se llevará a cabo mediante un enfoque colaborativo, reúne al diseñador y a los constructores desde la fase inicial de diseño hasta la construcción.

El modelo, indica ACS, mejora la coordinación, ayuda a mitigar el riesgo y aumenta la certeza en cuanto a costes y plazos, lo que favorece la alineación temprana entre las partes interesadas del proyecto y una toma de decisiones más informada a lo largo del mismo.