Abertis duplica su beneficio ajustado en 2025 hasta los 701 millones de euros tras elevar un 2% el tráfico
Cierra el año con 6.149 millones de euros de ingresos, un 1% más.
Más información: Abertis invertirá 500 millones al ampliar hasta 2047 su concesión en Brasil
Las claves
nuevo
Generado con IA
Abertis duplicó su beneficio ajustado en 2025, alcanzando los 701 millones de euros tras aumentar un 2% el tráfico en sus autopistas.
Los ingresos de Abertis crecieron un 1%, hasta los 6.149 millones de euros, con Francia aportando el 36% y México, España y Brasil el 11% cada uno.
El resultado bruto de explotación (ebitda) subió un 2%, hasta 4.373 millones, pese al impacto de nuevos impuestos en Francia.
Hochtief, controlada mayoritariamente por ACS, obtuvo un beneficio de 902,3 millones de euros, un 16,3% más, impulsado por las contribuciones de sus filiales globales.
Abertis obtuvo un beneficio ajustado de 701 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 116% respecto al año anterior, tras elevar un 2% en términos comparables el tráfico en sus autopistas.
Los resultados de Hochtief, la constructora alemana a través de la cual ACS suma una participación total del 50% en la concesionaria española, muestran que los ingresos de Abertis avanzaron un 1%, hasta los 6.149 millones de euros.
Francia contribuyó un 36% a los ingresos, seguida de México con un 12%, España y Brasil con un 11% respectivamente, y Chile, Estados Unidos y Puerto Rico mantienen una aportación del 9% respectivamente.
El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 4.373 millones de euros, un 2% superior, procedente en un 35% de sus activos en Francia, en un 12% de España, en un 14% de México, en un 11% de Brasil, en otro 11% de Chile y en un 6% de Italia.
El beneficio neto ajustado ya incluye el efecto negativo de los nuevos impuestos aprobados en Francia a las concesionarias de autopistas, pero no los gastos derivados de las adquisiciones ejecutadas a lo largo del año, como la autopista A-63 en Francia o los túneles de Barcelona i Cadí.
Incluyendo todos los impactos, la contribución de Abertis al beneficio neto de Hochtief fue de 58,3 millones de euros por su 20% de participación directa, por lo que el beneficio por el 100% sería de 290 millones de euros. Las previsiones del grupo apuntan a que los resultados de 2026 estarán en línea con los de 2025.
En cuanto a Hochtief, que es la empresa participada al 80% por ACS y a través de la cual la multinacional de Florentino Pérez controla sus principales filiales por todo el mundo, ganó 902,3 millones de euros, un 16,3% más.
A esa cifra, la empresa estadounidense Turner aportó 681 millones de euros, un 66% más que hace un año; la filial australiana otros 235 millones; Abertis, 58,3 millones, y la actividad de ingeniería y construcción, otros 57,1 millones de euros.
La resta de gastos corporativos y efectos no corporativos derivó en un beneficio operativo de 790 millones, un 26% más, superando las previsiones dadas por la compañía con anterioridad de alcanzar entre 750 y 780 millones de euros. Para 2026, espera llegar al rango de 950 a 1.025 millones.
Las nuevas adjudicaciones de proyectos en 2025 fueron de 52.600 millones de euros, un 32% más ajustado por tipo de cambio, hasta alcanzar una cartera total de proyectos de 72.500 millones de euros, un 18% superior a la de 2024.
"El grupo ocupa una posición única como proveedor global de todas las fases de desarrollo de soluciones de infraestructura. Hemos avanzado hasta convertirnos en líderes del sector de IA, tecnología y digital, energía, minerales críticos y defensa", ha señalado el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría.