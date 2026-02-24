Abertis duplica su beneficio ajustado en 2025 hasta los 701 millones de euros tras elevar un 2% el tráfico

Hochtief, controlada mayoritariamente por ACS, obtuvo un beneficio de 902,3 millones de euros, un 16,3% más, impulsado por las contribuciones de sus filiales globales.

El resultado bruto de explotación (ebitda) subió un 2%, hasta 4.373 millones, pese al impacto de nuevos impuestos en Francia.

Los ingresos de Abertis crecieron un 1%, hasta los 6.149 millones de euros, con Francia aportando el 36% y México, España y Brasil el 11% cada uno.

Abertis duplicó su beneficio ajustado en 2025, alcanzando los 701 millones de euros tras aumentar un 2% el tráfico en sus autopistas.

Abertis obtuvo un beneficio ajustado de 701 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 116% respecto al año anterior, tras elevar un 2% en términos comparables el tráfico en sus autopistas.

Los resultados de Hochtief, la constructora alemana a través de la cual ACS suma una participación total del 50% en la concesionaria española, muestran que los ingresos de Abertis avanzaron un 1%, hasta los 6.149 millones de euros.

Francia contribuyó un 36% a los ingresos, seguida de México con un 12%, España y Brasil con un 11% respectivamente, y Chile, Estados Unidos y Puerto Rico mantienen una aportación del 9% respectivamente.

El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 4.373 millones de euros, un 2% superior, procedente en un 35% de sus activos en Francia, en un 12% de España, en un 14% de México, en un 11% de Brasil, en otro 11% de Chile y en un 6% de Italia.

El beneficio neto ajustado ya incluye el efecto negativo de los nuevos impuestos aprobados en Francia a las concesionarias de autopistas, pero no los gastos derivados de las adquisiciones ejecutadas a lo largo del año, como la autopista A-63 en Francia o los túneles de Barcelona i Cadí.

Incluyendo todos los impactos, la contribución de Abertis al beneficio neto de Hochtief fue de 58,3 millones de euros por su 20% de participación directa, por lo que el beneficio por el 100% sería de 290 millones de euros. Las previsiones del grupo apuntan a que los resultados de 2026 estarán en línea con los de 2025.

En cuanto a Hochtief, que es la empresa participada al 80% por ACS y a través de la cual la multinacional de Florentino Pérez controla sus principales filiales por todo el mundo, ganó 902,3 millones de euros, un 16,3% más.

A esa cifra, la empresa estadounidense Turner aportó 681 millones de euros, un 66% más que hace un año; la filial australiana otros 235 millones; Abertis, 58,3 millones, y la actividad de ingeniería y construcción, otros 57,1 millones de euros.

La resta de gastos corporativos y efectos no corporativos derivó en un beneficio operativo de 790 millones, un 26% más, superando las previsiones dadas por la compañía con anterioridad de alcanzar entre 750 y 780 millones de euros. Para 2026, espera llegar al rango de 950 a 1.025 millones.

Las nuevas adjudicaciones de proyectos en 2025 fueron de 52.600 millones de euros, un 32% más ajustado por tipo de cambio, hasta alcanzar una cartera total de proyectos de 72.500 millones de euros, un 18% superior a la de 2024.

"El grupo ocupa una posición única como proveedor global de todas las fases de desarrollo de soluciones de infraestructura. Hemos avanzado hasta convertirnos en líderes del sector de IA, tecnología y digital, energía, minerales críticos y defensa", ha señalado el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría.