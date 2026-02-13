ACS construirá un centro de datos en Indiana (Estados Unidos) de 8.430 millones de euros para Meta

Las claves nuevo Generado con IA ACS, a través de su filial Turner, construirá un centro de datos para Meta en Indiana, valorado en 8.430 millones de euros. El proyecto contará con la colaboración de las empresas estadounidenses Mortenson y Faith Technologies Incorporated (FTI). La obra generará más de 4.000 empleos durante su construcción y 300 para la operación del centro, que tendrá una capacidad máxima de 1 GW. El campus ocupará unos 371.612 metros cuadrados y se considera una infraestructura avanzada clave para conectar a miles de millones de personas globalmente.

Turner, filial de ACS en Estados Unidos, construirá para Meta un centro de datos en Indiana con una inversión de 10.000 millones de dólares (8.430 millones de euros) y una capacidad máxima de 1 GW.

La filial de la multinacional española ejecutará este contrato junto con las firmas estadounidenses Mortenson y Faith Technologies Incorporated (FTI).

Crearán más de 4.000 puestos de trabajo para su construcción, así como otros 300 para su posterior operación, según ha informado Meta en un comunicado.

Este campus de centro de datos tendrá una superficie de aproximadamente cuatro millones de pies cuadrados (371.612 metros cuadrados). Meta defiende que este centro formará parte de una infraestructura altamente avanzada que contribuirá a conectar a miles de millones de personas en todo el mundo.

La alianza de Turner con Mortenson ya se hizo con otro centro de datos similar de Meta en 2024, en esa ocasión en el estado de Luisiana y junto con la empresa DPR, también por 10.000 millones de dólares.

ACS es el mayor constructor de centros de datos del mundo, gracias a las diferentes filiales que tiene repartidas por todo el mundo, especialmente en Norteamérica, Australia y Asia.

Esta semana, su filial australiana, Cimic, también comunicó que se había adjudicado la construcción de otro centro de datos en Malasia, en ese caso de 57,6 megavatios (MW).