Sacyr gana un hospital en Australia y se asocia con una empresa local para impulsar su actividad en el país

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, a la izquierda, sella su acuerdo con Built. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Sacyr, en consorcio con la constructora local Built, construirá el nuevo hospital Peel Health Campus en Mandurah, Australia. El coste del proyecto se ha disparado hasta los 558 millones de dólares australianos (334 millones de euros), muy por encima de la estimación inicial. La construcción permitirá incrementar los servicios médicos en la región y se prevé que comience a mediados de 2026. Este proyecto refuerza la presencia de Sacyr en Australia y responde a su objetivo estratégico de expandirse en países de habla inglesa.

Un consorcio integrado por Sacyr se encargará de construir el Peel Health Campus en la localidad australiana de Mandurah tras una adjudicación provisional. La empresa española se ha unido a la constructora Built con el objetivo de ejecutar conjuntamente nuevos desarrollos en Australia.

El coste inicial del proyecto se estimó en 152 millones de dólares australianos (91 millones de euros) cuando comenzó a tramitarse en 2020, aunque el importe final aún no ha trascendido.

Según la cadena ABC News, el coste se ha disparado a 558 millones de dólares (334 millones de euros).

Built es la otra empresa que forma parte del consorcio que ha sido nombrado como 'constructor preferente' para levantar este hospital, que se situará junto a otro actual y permitirá incrementar los servicios médicos en la región.

El equipo de Sacyr y Built está avanzando en el diseño y desarrollo junto con el Gobierno de Australia Occidental y se espera que la construcción comience a mediados de 2026.

Infraestructuras inteligentes

"Built y Sacyr comparten la visión de construir infraestructuras más inteligentes y resilientes", ha señalado el director general de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Rafael Gómez del Río.

Según el directivo, al combinar la capacidad global con la fortaleza local, su alianza "garantiza la certidumbre, la eficiencia y el valor a largo plazo para nuestros clientes y las comunidades".

Sacyr se marcó entre sus objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2024-2027 aumentar su cartera de proyectos en países de habla inglesa.

La compañía, a través de su filial Sacyr Agua, inició su actividad en Australia en 2008 con la construcción y explotación de la desaladora de Binningup.

Además, ha construido varios proyectos de tratamiento de agua y residuos; y, con este acuerdo, avanza en esta dirección y refuerza su sólida base de crecimiento.