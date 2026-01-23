Cimic (ACS) se adjudica un contrato por 233 millones para la primera planta de reciclaje de residuos mineros en India

Las claves nuevo Generado con IA Cimic, a través de sus filiales Sedgman y Leighton Asia, se ha adjudicado un contrato de 233 millones para construir la primera planta de reciclaje de residuos mineros de zinc en India. La planta se ubicará en las minas Rampura Agucha, en Rajasthan, y permitirá recuperar minerales esenciales para tecnologías de energía limpia e infraestructuras digitales. Sedgman se encargará de la ingeniería y adquisición internacional de equipos, mientras que Leighton Asia liderará la construcción y compras locales. El proyecto apuesta por la economía circular, optimizando el uso de recursos y estableciendo nuevos estándares de minería responsable en India.

Las compañías Sedgman y Leighton Asia, pertenecientes al grupo Cimic, han sido seleccionadas por Hindustan Zinc Limited (HZL) para participar en el desarrollo de la primera planta de reciclaje de residuos mineros de zinc de India. Esta se construirá en las minas Rampura Agucha, en el estado de Rajasthan.

Los contratos, adjudicados por separado a cada compañía, generarán para Cimic unos ingresos aproximados de 400 millones de dólares australianos.

Sedgman aportará servicios de ingeniería y la adquisición de equipos en el extranjero, mientras que Leighton Asia se encargará de la construcción y de las compras en India gracias a su amplia experiencia en proyectos de infraestructura en el país.

Cimic subraya que la planta de reciclaje de residuos mineros de zinc permitirá recuperar minerales esenciales para tecnologías de energía limpia y para infraestructuras digitales.

Según el presidente ejecutivo de Cimic y consejero delegado de ACS y HOCHTIEF, Juan Santamaría, la combinación del liderazgo de Sedgman en procesamiento de minerales y la capacidad de ejecución de Leighton Asia refuerza el compromiso del grupo con el desarrollo de minerales críticos.

El director general de Sedgman, Grant Fraser, destacó que el proyecto aplica un enfoque de economía circular al extraer minerales críticos de materiales previamente catalogados como desecho. A su juicio, la experiencia técnica y operativa de la compañía permite ofrecer soluciones integrales que generan valor para clientes como Hindustan Zinc y favorecen una minería más sostenible.

Para Hindustan Zinc, el proyecto marca un cambio de paradigma en la forma de explotar los recursos minerales del país. Su consejero delegado, Arun Misra, señaló que el siguiente ciclo de crecimiento industrial de India dependerá tanto de cuánto se extrae como de la capacidad para optimizar y reutilizar lo ya producido, pasando de un modelo lineal a uno de creación de valor circular.

La colaboración entre la experiencia global de Sedgman en procesamiento de minerales y la ejecución sobre el terreno de Leighton Asia pretende fijar nuevos estándares de minería responsable en el país.