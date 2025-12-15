Un consorcio liderado por Hochtief (ACS) gana un contrato de 450 millones para una autopista en Alemania

La cartera de pedidos de Hochtief en Alemania casi se ha duplicado en tres años, alcanzando los 5.200 millones de euros.

Las obras comenzarán en enero de 2026 y se prevé que finalicen en otoño de 2029, incluyendo la construcción de cinco puentes y la reordenación del tráfico.

El proyecto contempla la ampliación de la autopista a seis carriles y la renovación del intercambiador de la A40, sin interrumpir el tráfico.

Un consorcio liderado por Hochtief (ACS) ha ganado un contrato de 450 millones de euros para ampliar la autopista A59 en Duisburgo, Alemania.

La alemana Hochtief, filial de ACS, ha sido adjudicataria del contrato por parte de la empresa pública federal Autobahn GmbH para ampliar la autopista A59 en Duisburgo a seis carriles a lo largo de aproximadamente dos kilómetros y renovar el intercambiador asociado de la A40.

El proyecto Berliner Brückenzug, con un valor contractual de alrededor de 450 millones de euros, ha sido adjudicado a una empresa conjunta liderada por Hochtief.

Como líder técnico, Hochtief cuenta con una participación de aproximadamente 145 millones de euros. Las obras, que se llevarán a cabo sin interrumpir el tráfico, comenzarán en enero de 2026 y está previsto que finalicen en otoño de 2029.

"Estamos encantados de poder aportar nuestra experiencia para contribuir a la mejora de la infraestructura de transporte en la región del Ruhr con este importante proyecto", aseguró Juan Santamaría Cases, consejero delegado de Hochtief.

Desde 2020, la compañía está construyendo el nuevo puente del Rin de la A40 en Duisburgo-Neuenkamp como parte de una empresa conjunta, en las inmediaciones del proyecto. Entre Colonia y Leverkusen, Hochtief y sus socios están ampliando el puente del Rin de la A1 y la A1 en el enlace de Leverkusen hasta ocho carriles a lo largo de un tramo de 2,5 kilómetros.

Los trabajos en el tramo de la A59 incluyen cinco puentes con una longitud total de 1,8 kilómetros que cruzan el Ruhr, el canal Rin-Herne, la dársena del puerto de Duisburgo, una línea ferroviaria de Deutsche Bahn con varias vías y el parque urbano.

El nuevo enlace de Duisburgo contará con una reordenación completa del tráfico, con nuevos pasos elevados y conexiones adicionales entre ambas autopistas.

Hochtief es un líder mundial en la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, con una presencia consolidada en el sector del transporte.

Gracias a su experiencia clave en puentes, túneles e infraestructuras viarias y ferroviarias, así como a la escalabilidad de su modelo de negocio, Hochtief está muy bien posicionada para beneficiarse de la esperada aceleración de la inversión tras la aprobación por el Bundestag alemán del fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros.

En conjunto, en los últimos tres años, la cartera de pedidos de la compañía en Alemania casi se ha duplicado hasta alcanzar los 5.200 millones de euros.