La filial de ACS, Turner, entre las empresas seleccionadas que construirá el nuevo hospital de Tennessee (EEUU)

Turner, filial americana de ACS, está entre las constructoras seleccionadas que participará en la construcción del nuevo hospital de Memphis (Tennessee, Estados Unidos).

El proyecto incluye una unidad de trauma, área de quemados, materno-infantil, un departamento de emergencias ampliado, servicios post-agudos, oncología y suites de servicios auxiliares modernizadas.

Así, servirá de referente como único Centro de Traumatología de Nivel 1 y el único centro de quemados verificado en un radio de 320 km. Regional One Health (sistema público de la región) atiende a más de 14. 000 pacientes de traumatología al año.

Memphis Healthcare Builders, una empresa conjunta que lidera la gestión de la construcción de este proyecto, incluye a Turner (filial de ACS), Flintco, Nickson General Contractors y Fifer & Associates.

"Esta alianza aúna la experiencia nacional con la excelencia local para llevar a cabo uno de los proyectos de salud de mayor impacto en la historia de la región", ha señalado Turner en un comunicado.

Memphis Healthcare Builders se formó para garantizar que esta inversión en salud también se convierta en una inversión en Memphis.

Con todo, "se pretende fortalecer las empresas, aumentar la capacidad local y construir un hospital que servirá a la comunidad durante generaciones", ha continuado la constructora americana.

Diseño

HDR, con sede en Omaha, Nebraska, lidera el diseño arquitectónico en colaboración con las firmas de Memphis Self + Tucker Architects , brg3s Architects , METICULOUS y Cornerstone.

Magnusson Klemencic Associates, de Seattle, se encargará de los ingenieros estructurales, mientras que Salas O'Brien (California), supervisará los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de protección contra incendios en colaboración con Innovative Engineering Services de Memphis.

Empleo

Más allá de su importancia clínica, el proyecto tendrá un gran impacto económico.

Las primeras estimaciones proyectan la creación de 3.600 empleos para su construcción y 2.300 secundarios, lo que generará cientos de millones de dólares en crecimiento regional durante los próximos años y consolidará la región como un centro de innovación e inversión en salud.

Con el diseño y la preconstrucción ya en marcha, el nuevo hospital Edge District de Regional One Health representa un hito para Memphis.

"Nuestros equipos han dedicado generaciones a crear espacios que elevan la atención y empoderar a quienes la brindan. Como parte de Memphis Healthcare Builders, nos enorgullece continuar ese legado y construir el futuro de la atención médica", ha señalado la constructora americana.