ACS abre la puerta a crear una empresa conjunta de minerales críticos similar a la de centros de datos si crece el negocio

Además de minerales críticos, ACS impulsa negocios en semiconductores, energía nuclear y defensa, con el objetivo de duplicar su valoración bursátil para 2030.

ACS gestiona más de 140 proyectos de minerales críticos desde 2022 y considera asociarse con socios financieros si el sector crece.

La compañía avanza en proyectos de minerales críticos en países como Alemania, Australia, Francia, Portugal, Canadá e India, destacando una planta de litio en Alemania con tecnología propia.

ACS estudia crear una empresa conjunta de minerales críticos, similar a la de centros de datos, si el volumen del negocio aumenta.

ACS quiere dominar el mercado global en centros de datos. Sin embargo, su estrategia a largo plazo también abarca otros sectores estrella como los minerales críticos, donde la compañía abre la puerta a modelos de colaboración conjunta si el negocio alcanza un volumen relevante.

La compañía de infraestructuras anunció recientemente una alianza estratégica con GIP (BlackRock) para crear una empresa conjunta al 50%, destinada al desarrollo y operación de centros de datos. Este modelo podría servir de referencia para su expansión a futuro.

ACS avanza en el emergente negocio de los minerales críticos, acelerando en el trabajo de proyectos en países como Alemania, Australia (con Cimic), Francia, Portugal, Canadá e India. La compañía prevé presentar estrategias concretas para cada negocio a medida que evolucionen, replicando el enfoque que ya ha implementado en los data centers.

Por el momento, el enfoque de ACS está en gestionar y consolidar cada proyecto minero de manera individual. Sin embargo, fuentes conocedoras aseguran a este medio que, si el negocio alcanza un volumen significativo, la compañía se inclinará por un modelo de colaboración conjunto con socios financieros.

Uno de los proyectos más destacados en los que está involucrada es una planta de extracción y procesamiento de litio en Alemania.

La planta integra tecnología desarrollada internamente por ACS, desde instalaciones piloto de cristalización y depuración hasta plantas de refinado y procesamiento por electrólisis en Frankfurt.

Fuentes cercanas indican que la compañía ya está invirtiendo una cantidad significativa de equity en Alemania, pero la complejidad tecnológica y la elevada inversión inicial requieren evaluar cuidadosamente cada paso. Esto incluye la búsqueda de compradores (offtakers), la obtención de financiación y las ayudas europeas.

Desde 2022, ACS ha trabajado en más de 140 proyectos de minerales críticos, tras la incorporación de varias compañías especializadas. Se trata de un sector relevante que gestiona con prudencia, por no ser su mercado natural. Si los distintos proyectos alcanzan un volumen suficiente, ACS consideraría replicar el modelo de empresa conjunta para consolidarse.

Otros negocios clave para el futuro incluyen los semiconductores, la energía nuclear y la defensa. En el sector de chips y semiconductores, ACS supera los 20 proyectos activos y mantiene iniciativas en desarrollo por un valor superior a 15.000 millones de euros, un mercado caracterizado por su alta volatilidad.

La compañía asegura estar preparada para asumir nuevas oportunidades según la disponibilidad de financiación y la madurez de los proyectos.

En energía nuclear, el grupo cuenta con experiencia en construcción y mantenimiento de centrales a través de su filial Hochtief. Desde 2002 ha impulsado más de 80 proyectos, incluyendo tanto desmantelamientos como el diseño de componentes para reactores.

En defensa, ACS ha desarrollado más de 60 proyectos recientes, con un volumen ejecutado superior a 8.000 millones de euros. Algunos ejemplos incluyen bases militares en Australia, Europa Occidental y Estados Unidos, entre otros. La compañía prevé que este mercado mantenga un crecimiento anual del 5%.

Con la consolidación de sus centros de datos y del negocio de infraestructuras tradicionales, además del avance en los nuevos sectores, la compañía prevé alcanzar una valoración total de entre 45.000 y 50.000 millones de euros en 2030, duplicando así su peso bursátil actual.