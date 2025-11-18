Acciona suspende cautelarmente a los dos directivos investigados en la 'trama Cerdán'

La compañía subraya que desconoce el destino final de los pagos realizados a proveedores y niega haber efectuado pagos irregulares a personas implicadas en el caso judicial.

Acciona reitera su colaboración con la Justicia y asegura que adoptará las medidas necesarias si se demuestra alguna conducta irregular de sus empleados, manteniendo su compromiso con la ética y el cumplimiento normativo.

La empresa afirma que todos los contratos y pagos realizados a Servinabar 2000 S.L. entre 2015 y 2025 cumplen con la normativa vigente, sumando una facturación agregada de 5,7 millones de euros en diversos proyectos.

Acciona ha suspendido cautelarmente a los directivos Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel tras ser investigados en la 'trama Cerdán', sumándose a la anterior destitución de Justo Vicente Pelegrini.

Acciona ha decidido suspender cautelarmente de sus funciones a los directivos Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, tras ser citados como investigados en la denominada trama Cerdán, "sin que esta medida prejuzgue ninguna responsabilidad sobre ellos".

Así lo ha comunicado la compañía constructora después de que el instructor del caso en el Tribunal Supremo (TS) imputara también al exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, junto a Olarte y García Alconchel, tras los ocho registros realizados el pasado viernes en las sedes de la constructora en el marco de la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones.

Acciona ha recordado en su comunicado que ya en junio de este año decidió rescindir todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L. y despidió a Justo Vicente Pelegrini, entonces director de Construcción para España.

La compañía ha reiterado su "colaboración con la Justicia desde el inicio de las actuaciones" y ha asegurado que continuará "facilitando toda la información necesaria para esclarecer los hechos investigados".

También ha manifestado que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, Acciona Construcción "mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 S.L. en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs".

Según la empresa, la facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones de euros. "Los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial", ha apuntado.

"Todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública", ha añadido.

Según ha insistido en el comunicado, Acciona Construcción "desconoce y, por tanto, no puede asumir responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que el proveedor pueda haber dado a los importes abonados con arreglo a los contratos".

"Al margen de lo anterior, Acciona Construcción niega la realización por su parte de pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial", ha recalcado.

"Adoptará las medidas necesarias"

Acciona ha subrayado "su compromiso con la cultura de cumplimiento normativo y los máximos estándares de ética empresarial", asegurando que adoptará las medidas necesarias si finalmente se acredita que alguno de sus empleados incurrió en conductas irregulares.

Además, se reserva “el ejercicio de las acciones legales que le asisten en Derecho si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo” derivado de la actuación de los investigados o de terceros que hubieran podido lesionar los intereses de la empresa.

Acciona Construcción asegura que mantiene desde hace años un sólido modelo de cumplimiento normativo, sustentado en un código de conducta, normas internas y protocolos accesibles a todos sus grupos de interés. Dicho modelo está certificado conforme a las normas ISO 37001 y UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y Compliance Penal.