Abertis gana 543 millones, un 189% más por extraordinarios, y Hochtief mejora sus previsiones para el conjunto de 2025

Abertis registró un beneficio operativo de 543 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 189% respecto al mismo periodo del año pasado, debido a que las cuentas de 2024 se vieron fuertemente afectadas por la venta forzosa a la administración de su autopista de Texas (Estados Unidos).

Su contribución al beneficio neto de Hochtief, la empresa alemana de ACS a través de la cual suma un 50% de participación en Abertis, fue de 48 millones de euros por el 20% del capital (el 30% restante lo controla directamente ACS), por lo que el beneficio neto de Abertis rondará los 240 millones, un dato que las cuentas de la alemana no aportan.

Los ingresos de la concesionaria de autopistas fueron de 4.611 millones de euros, un 1% superiores debido al incremento del 2% del tráfico, aunque en términos comparables los ingresos se elevaron un 6%. El resultado bruto de explotación (ebitda) también creció un 1%, y en comparable un 7%.

La compañía remarca que estos resultados incluyen el impacto negativo procedente del nuevo impuesto creado en Francia dirigido a las concesionarias de autopistas.

En cuanto a Hochtief, obtuvo un beneficio neto de 538 millones de euros, un 19% más, un dato que le ha llevado a actualizar al alza sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2025, esperando ahora un beneficio de entre 750 y 780 millones de euros, lo que supone entre un 20% y un 25% más que las anteriores previsiones.

La empresa que controla otras grandes filiales de la multinacional de Florentino Pérez como las estadounidenses Flatiron o Turner o la australiana Cimic ingresó 28.109 millones de euros, un 19% más, con un ebitda de 1.573 millones de euros, un 20,5% más que hace un año.