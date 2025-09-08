Urbas solicita el concurso de acreedores voluntario pero mantiene su proceso de reestructuración financiera

Urbas ha solicitado de forma preventiva la declaración de concurso voluntario de acreedores, tras los obstáculos surgidos en la homologación judicial de su plan de reestructuración.

Según informó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía mantiene en marcha su proceso de reestructuración financiera con el objetivo de garantizar la viabilidad de la empresa y proteger los intereses de trabajadores, acreedores, accionistas, clientes y proveedores.

Urbas comunicó el inicio de negociaciones con sus acreedores el pasado 5 de mayo, admitidas por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid el 21 de ese mismo mes.

Posteriormente, el 3 de julio formalizó un plan de reestructuración sin quitas, respaldado por cerca del 77% de la deuda nominal, con la adhesión de 53 acreedores.

El plan cuenta además con un informe favorable de la firma internacional Álvarez&Marsal, que avala su viabilidad y el cumplimiento de mayorías.

La empresa señala que, pese a este apoyo, la firma FTI, designada por el juzgado a petición del fondo Roundshield, no emitió el certificado de mayorías necesario para solicitar la homologación judicial del plan.

La empresa presidida por Juan Antonio Acedo informa que el fondo acreedor "posee un crédito contingente litigioso de dudoso origen y difícil cristalización" cuyo 60% "fue adquirido recientemente por Harrison Street Asset Management, división de gestión de inversiones de Colliers International Group".

En paralelo, el pasado 4 de septiembre uno de los acreedores presentó un plan alternativo de reestructuración, con una propuesta idéntica a la de Urbas, que también deberá ser evaluado e informado por FTI.

A la espera de que el juzgado resuelva sobre ambos planes, la empresa presentó el concurso voluntario como medida preventiva, sin renunciar a la reestructuración. Urbas ha solicitado que se pronuncie primero sobre los planes antes de resolver sobre el concurso. En caso de aprobarse alguno de ellos, desistiría de la solicitud concursal.

Según declaraciones de la compañía, “la presentación del concurso voluntario responde exclusivamente a una obligación legal derivada del vencimiento de los plazos. Mantenemos plena confianza en el plan de viabilidad formalizado, ya que consideramos que es la mejor solución para garantizar el equilibrio y la protección de todas las partes. Agradecemos el apoyo recibido y reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable, transparente y colaborativa, orientada al futuro de la compañía”