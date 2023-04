“La presión del Gobierno me ha llevado a votar a favor del cambio de sede”: así fue la Junta de Ferrovial

Cerca de 700 personas asistieron este jueves a la Junta de Accionistas de Ferrovial, en el Auditorio ONCE, situado en la calle Paseo de la Habana de Madrid. Dos horas antes de que comenzara el acto, a las 12.30 horas, ya había accionistas, curiosos y medios de comunicación rondando el edificio.

Desde la Junta celebrada por Banco Popular en abril de 2017, pocos meses antes de que la entidad financiera fuera intervenida, no se recuerda una asamblea empresarial que haya generado más expectación que la organizada en esta ocasión por la multinacional española.

La presión ejercida por el Gobierno contra la constructora por su decisión de trasladar su sede a Países Bajos, comunicada el pasado 28 de febrero, ha provocado que la operación diseñada por Ferrovial haya trascendido el ámbito meramente empresarial. Se ha convertido en objeto de debate en el Congreso de los Diputados, en los platós de televisión o en las reuniones familiares o de amigos.

Accesos de seguridad a la Junta de Accionistas de Ferrovial. A.O.

"Somos accionistas de Ferrovial desde el año 1999", comentaban dos señoras a la salida de la Junta de la compañía. "Estaba todo el pescado vendido, realmente poco podíamos decir o hacer", dijeron. "Lo que mejor sea para la compañía será también mejor para los accionistas", añadieron.

Como si fuera una Junta de Accionistas más, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, dio la bienvenida a los asistentes y leyó su discurso sin una pizca de emotividad. Ni siquiera cuando dijo que España "siempre ha sido nuestro país y no renunciamos a ello", acompañó sus palabras de un gesto de emoción.

No le tembló el habla cuando aseguró que la reorganización "persigue objetivos económicos válidos" y que esta "no se hace por motivos fiscales". El traslado de la sede a Países Bajos "supongo que ha sido el tema que ha atraído tanta prensa a la Junta", comentó.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, ayer en la Junta de Accionistas del grupo. Efe.

Un reconocido empresario español, representante de multinacionales extranjeras en el país, invitado a la Junta de Ferrovial, tenía claro, a la salida del acto, el motivo de la presión gubernamental contra la decisión de la compañía. "Estamos en año electoral", indicó. "El Gobierno ha decidido emplear como arma electoral decir que las empresas son malas...", afirmó.

"Está claro que las empresas españolas no pueden cotizar a la vez en Estados Unidos, solo pueden hacerlo a través de ADR, no es lo mismo; por ejemplo, los índices no pueden invertir en este tipo de acciones", señaló el mismo empresario. "No sé cómo la CNMV y la Bolsa no llevan tiempo trabajando en esta cuestión", apuntó.

En el auditorio donde se celebró la Junta, la mayoría de los accionistas presentes apoyaron las medidas propuestas por el consejo de administración y aplaudieron las intervenciones de Rafael del Pino.

Medios de comunicación ayer a la entrada a la Junta de Accionistas de Ferrovial. A.O.

Únicamente hubo un momento, cuando se votó el punto diez del Orden del día, el relativo al traslado de la sede, en el que hubo cierta confusión. Cuatro accionistas se levantaron y alzaron la voz para expresar su oposición a la medida propuesta, según contaron otros accionistas presentes en el auditorio (los medios de prensa no pudieron acceder al mismo y el acto fue seguido desde una sala contigua).

"Son los cuatro de siempre, los conozco, son sindicalistas", comentó José de Andrés, un accionista de Ferrovial, a la salida de la Junta. "He trabajado 34 años en Ferrovial, llevo ya unos años jubilado y recuerdo que esto del cambio de sede ya se hablaba antes en la compañía", dijo.

"Yo estaba indeciso sobre qué votar al respecto, pero la presión del Gobierno me ha llevado a votar a favor de la medida", indicó De Andrés. "Si el 90% del negocio del grupo está en Estados Unidos, pues está claro el cambio", concluyó.

La mayoría de los accionistas presentes en la Junta de Ferrovial votaron ayer a favor del traslado a Países Bajos. Solo Leopoldo del Pino, con el 4,5% del capital, hermano del presidente del grupo, y accionistas con el 0,22%, votaron en contra. La compañía ha iniciado ya el cambio a Ámsterdam.

