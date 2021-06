Ultramar ultima la 'due diligence' de Abenewco para presentar una oferta que evite el concurso de acreedores

Arctic Securities y Ultramar Energy ultiman la due diligence a Abenewco 1 -la filial que agrupa los activos más atractivos de Abengoa- para presentar una oferta por la compañía en los próximos días, según ha podido confirmar Invertia con fuentes cercanas al proyecto.

Para negociar en mejores condiciones esta propuesta, la administración concursal de Abengoa (Ernst & Young Abogados) comunicó a la CNMV el pasado 22 de junio la solicitud de suspensión de las facultades del consejo de administración de la compañía sevillana.

Arctic está cerrando el análisis de las cuentas de Abenewco para poder financiar la propuesta de Ultramar. El objetivo es poder incluir algún socio industrial y, entre los detalles de la nueva oferta, se incluirán garantías de financiación para que operaciones clave de Abengoa puedan seguir en marcha.

La nueva propuesta podría incluir además la totalidad o parte de los 249 millones de euros que se han solicitado a la SEPI para rescatar la compañía. Según ha podido confirmar Invertia, esta nueva oferta abre la puerta a la sociedad pública, pero rebaja su peso en la operación y no hace indispensable su participación.

Este punto es clave porque hasta el momento ha sido imposible ejecutar cualquier tipo de operación ante la indecisión de la SEPI, que ha puesto como condición la entrada de un inversor industrial a Abenewco 1 antes de aprobar el rescate. Hasta el momento solo se ha presentado una oferta, la de Terramar, que pone como condición precisamente la entrada de los 249 millones de la SEPI.

Concurso de acreedores

En este sentido, las fuentes consultadas indican que, hoy por hoy, la única solución viable para rescatar Abenewco es la presentación de la oferta de Arctic y Ultramar. De no presentarse esta propuesta y con la entrada de Terramar prácticamente descartada, lo más probable es que la filial de Abengoa entre en concurso de acreedores, siguiendo el mismo camino de su matriz.

Abengoa lo ha apostado todo a que se pueda salvar Abenewco, como un vehículo para recapitalizar la compañía. Es por ello por lo que, si fracasa la operación de rescate de la filial, en la práctica también se sentenciaría el destino de Abengoa. El 30 de junio expira el primer pago de Abenewco a sus acreedores.

Esta nueva oferta incluirá todas las garantías necesarias para mantener contratos clave para la supervivencia de Abenewco y Abengoa, tales como el Proyecto Vilnius Klaipedia de Lituania, Red Sea (Early Works) y Subcontrato EPC y el Proyecto Jubail. Estamos hablando de no menos de 50 millones de euros para que no se ejecuten los avales que podrían hacer que se pierdan estos contratos.

El objetivo es realizar una financiación interina, para mantener la operación y una vez que se haga el aumento de capital con control para el grupo de inversores que representa Arctic, se den las líneas de crédito que garanticen el futuro de la empresa.

Respecto de los participantes de la oferta, se descarta la entrada de los minoritarios y la vuelta de los Amodio con algún tipo de propuesta, tanto fuera como dentro del proyecto de Arctic y Ultramar.

¿Vuelta de los Amodio?

En el caso de los minoritarios, la solicitud del fin de las atribuciones del consejo por parte del administrador concursal se hizo para mantenerse ajenos de las luchas accionariales de Abengoa, por lo que incluir a Abengoa Shares en una nueva oferta sería contraproducente para el proceso.

En cuando a los Amodio, las fuentes consultadas indican que no tienen pensado volver porque no han mejorado las condiciones de compra de la compañía. Se retiraron de la puja por la ausencia de proyectos y estas condiciones no han cambiado.

Por otro lado, desde el consorcio liderado por los Amodio y Ultramar se desmiente a este diario las informaciones publicadas recientemente que dicen que una de las razones por las que se retiró de la oferta fue que "el propio consejo de administración ha planteado a los inversores una millonaria comisión de éxito para cerrar la operación".

En este sentido, Ultramar Energy indica que no es solo rotundamente falso este extremo, sino que además la oferta presentada junto con Caabsa mantenía el consejo y al equipo directivo en sus puestos. "En todo momento hemos contado con la información necesaria para el análisis de la compañía, su estrecha colaboración y la total trasparencia y apoyo, sin que nada pueda ser reprochado a la compañía y sus asesores", indican.