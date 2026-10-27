Un fallo técnico impide a los clientes de Bankinter operar en la web y la app desde el lunes

Bankinter registró un beneficio neto de 901 millones de euros hasta septiembre, un incremento del once por ciento, y esos sólidos resultados contrastan con el riesgo reputacional y operativo que supone una caída de sus canales digitales.

¿Qué magnitud tienen los resultados recientes de Bankinter y por qué importan ante esta incidencia técnica?

La incidencia de Bankinter llega una semana después de una caída global de Revolut causada por un fallo en Google Cloud, lo que muestra incidentes sucesivos en la infraestructura digital del sector financiero.

¿Cómo encaja esta caída de servicio de Bankinter en la ola de interrupciones recientes de servicios financieros digitales?

Tras presentar resultados trimestrales, la acción perdió un nueve por ciento desde entonces y hoy cae un 1,10% en medio del fallo técnico.

¿Qué efecto ha tenido la incidencia técnica de Bankinter en su cotización en bolsa?

Los clientes pueden operar por banca telefónica o acudir a cualquiera de las oficinas físicas para realizar operaciones urgentes, según el propio banco.

¿Qué alternativas tienen los clientes de Bankinter mientras la banca digital no funciona?

Bankinter atribuye el problema a una "incidencia técnica" que está afectando al acceso a su web y app; su equipo técnico está trabajando para restablecer los servicios y comunica el estado en sus canales oficiales.

¿Por qué han dejado de funcionar la web y la app de Bankinter desde el lunes?

La avería técnica coincide con una caída del 1,10% en el valor de las acciones de la entidad en bolsa.

El banco ha pedido disculpas y ofrece como alternativa el uso de la banca telefónica o la atención presencial en sus oficinas para gestiones urgentes.

Una incidencia técnica impide a los clientes de Bankinter acceder y operar con normalidad a través de la web y la aplicación móvil.

Bankinter sufre un fallo técnico que, desde este lunes por la tarde, ha provocado que sus clientes no puedan entrar y operar con normalidad en su web y su app. Esto es, a través de la banca digital y móvil.

Precisamente una semana después de que Revolut sufriera una caída global por culpa de un fallo de Google Cloud que impidió a los usuarios pagar con tarjeta.

"Estamos experimentando problemas técnicos que están afectando al acceso a nuestra web y app. Lamentamos las molestias y os pedimos disculpas. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Informaremos en cuanto vuelva a estar disponible", aseveraba el banco español ayer por la tarde en sus redes sociales.

A primera hora de la mañana de este martes, Bankinter ha actualizado el estado de situación de su problema, que seguía casi en el mismo punto que el lunes: "Debido a una incidencia técnica, la app y la web no están funcionando con normalidad. Estamos trabajando para solucionarla lo antes posible. Disculpa las molestias".

Y añadía: "Si necesitas realizar una operación urgente, puedes contactar con banca telefónica o acudir a cualquiera de nuestras oficinas".

Cabe recordar que Bankinter presentó resultados trimestrales la pasada semana, con un beneficio neto de 901 millones de euros hasta septiembre, lo que supuso un incremento del 11% respecto a los nuevo primeros meses del ejercicio anterior.

Desde entonces, su acción se ha dejado un 9% del valor, y hoy sus títulos caen un 1,10% en medio del fallo técnico.