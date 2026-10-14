Qivalis logra luz verde para lanzar su moneda digital en euros con el respaldo de 37 bancos europeos

La distribución se realizará mediante entidades financieras, plataformas de criptoactivos y proveedores de servicios de pago autorizados.

La emisión de la moneda digital cumplirá con la normativa europea MiCA y se basará en un modelo de reserva íntegra a través de tecnología blockchain.

El proyecto cuenta con el respaldo de 37 bancos europeos de 15 países, incluyendo españolas como BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Abanca.

Qivalis obtiene la licencia del Banco Central de los Países Bajos para operar como entidad de dinero electrónico y emitir tokens en euros.

Qivalis, la plataforma impulsada por 37 bancos europeos para lanzar una moneda digital ligada al euro, ha obtenido la autorización del Banco Central de los Países Bajos (DNB) para operar como entidad de dinero electrónico, según ha informado este miércoles la empresa.

Con esta licencia, la firma con sede en Ámsterdam podrá emitir tokens de dinero electrónico denominados en euros y quedará sometida a la supervisión permanente del regulador neerlandés.

La autorización supone un paso fundamental para el lanzamiento de su stablecoin, previsto para los próximos meses.

Su emisión deberá ajustarse a las exigencias del Reglamento europeo sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) y estará condicionada a la publicación del correspondiente libro blanco.

Entre los bancos españoles que forman parte de la plataforma figuran Abanca, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cecabank, Kutxabank y Banco Sabadell.

Estas entidades se encuentran entre los 37 bancos europeos de 15 países que respaldan el proyecto.

El consejero delegado de Qivalis, Jan-Oliver Sell, ha destacado que esta autorización representa un avance importante hacia la emisión de una moneda digital denominada en euros y sometida a la normativa europea.

En este sentido, Sell ha defendido la necesidad de que Europa disponga de un activo digital que permita realizar operaciones financieras y liquidaciones en euros mediante tecnología blockchain, bajo la supervisión de las autoridades europeas.

En cuanto a su funcionamiento, Qivalis distribuirá su moneda digital a través de entidades financieras y otros intermediarios autorizados, entre ellos bancos, plataformas de negociación de criptoactivos, proveedores de servicios de pago y operadores de infraestructuras de mercado.

La compañía, fundada en septiembre de 2025 y con sede en Ámsterdam, opera de manera independiente y tiene previsto emitir su moneda digital mediante un modelo de reserva íntegra.

Su estructura de gobierno está formada por un equipo directivo independiente y un consejo de supervisión presidido por Howard Davies, expresidente de NatWest Group y de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido.

Con este proyecto, Qivalis pretende conectar el sistema financiero tradicional con las nuevas tecnologías digitales y desarrollar una infraestructura europea para facilitar los pagos y las liquidaciones mediante blockchain.