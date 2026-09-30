BBVA obtiene la autorización para lanzar su sociedad de valores en Japón

BBVA Japan Securities Limited facilitará un acceso directo y local de los inversores japoneses a la plataforma global del grupo, eliminando fricciones operativas.

La filial permitirá distribuir productos de crédito estructurado y soluciones de inversión de mercados clave como México, Estados Unidos y España.

BBVA ha obtenido la autorización de los reguladores japoneses para que su nueva filial en el país, BBVA Japan Securities Limited, pueda desarrollar actividades de intermediación, compraventa y distribución de instrumentos financieros -'Type I Financial Instruments Business'-, un paso que permitirá al grupo reforzar su capacidad de distribución internacional entre inversores institucionales nipones.

En concreto, la compañía obtuvo el pasado 31 de agosto el registro de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Local de Finanzas de Kanto (KLFB, en inglés) para desarrollar estas actividades. Así, este 30 de septiembre, la nueva entidad se ha incorporado a la Asociación de Agentes de Valores de Japón (JSDA, en inglés).

"Esta autorización permitirá la creación de un puente de alto valor añadido entre el capital japonés y nuestra plataforma global de productos", ha explicado la presidenta y consejera representante de BBVA Japan Securities Limited, Yuko Kamiya.

La autorización regulatoria supone la puesta en marcha de una nueva plataforma local de BBVA en Japón, que tendrá como objetivo conectar directamente a los inversores institucionales del país con la plataforma global del grupo.

BBVA Japan Securities Limited permitirá distribuir productos de crédito estructurado y soluciones de inversión procedentes de mercados en los que el banco mantiene una destacada presencia, como México, Estados Unidos y España.

La nueva entidad supone así un avance en la capacidad de distribución internacional de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB), al facilitar el acceso de los inversores institucionales japoneses a las soluciones financieras globales del grupo.

Según la entidad financiera, Japón ocupa una posición estratégica para BBVA CIB por "la profundidad y sofisticación de sus mercados financieros, el peso internacional de sus grandes corporaciones y su creciente relevancia en los flujos globales de inversión y capital".

Interlocutor directo y local

Tradicionalmente, el banco vasco ha recordado que acceder a los productos internacionales del grupo en el país requería contactar con equipos de BBVA fuera de Japón. Ahora, con BBVA Japan Securities Limited, los inversores institucionales nipones contarán con un interlocutor experto, regulado y radicado en su propio mercado.

"Esto les permitirá diversificar sus carteras de forma ágil, eliminando fricciones operativas y contando con un acompañamiento directo y cercano, sin salir de su ecosistema financiero habitual", han precisado desde la entidad presidida por Carlos Torres.

Con la obtención de las autorizaciones regulatorias y su incorporación a la JSDA, BBVA completa los principales pasos para el desarrollo de esta nueva estructura, con la que busca reforzar su presencia en Japón y conectar a los inversores institucionales del país con sus capacidades financieras globales.