Revolut niega que los 'hackers' exijan 3 millones de dólares tras acceder a datos de clientes

Revolut asegura que sus sistemas y fondos de clientes no se han visto afectados y ya ha contactado a los afectados para informarles y ofrecerles apoyo.

La fintech detectó el incidente y bloqueó de inmediato el acceso, notificando a las autoridades y reguladores correspondientes.

Un grupo de piratas informáticos suplantó a una agencia gubernamental italiana y accedió a datos de 680 clientes, 25 de ellos en España.

Revolut niega que los hackers hayan exigido un rescate de tres millones de dólares tras acceder a datos de clientes.

Revolut ha desmentido que los hackers que accedieron a su sistema y se hicieron con datos de decenas de clientes se hayan puesto en contacto con la fintech para pedir tres millones de dólares (2,61 millones de euros) en forma de rescate y recuperar la información robada.

Un grupo de piratas informáticos suplantó la identidad de una agencia gubernamental italiana y pudo acceder al historial de datos de unos 680 clientes, 25 de ellos en España, en una importante sustracción de información de clientes sufrida por el neobanco de origen británico.

"Revolut ha detectado recientemente un sofisticado caso de suplantación de identidad en el que un tercero no autorizado utilizó el dominio legítimo de correo electrónico de una agencia gubernamental para solicitar información de forma fraudulenta", ha destacado un portavoz de la compañía.

De esta manera, Revolut bloqueó "de inmediato" la dirección involucrada en la brecha de acceso y notificó tanto a la agencia gubernamental como a las autoridades competentes, a los reguladores de protección de datos y a los reguladores financieros correspondientes.

En las últimas horas, el Financial Times aseguró que el grupo de hackers, bajo el nombre iamnotavillian, creó una página web en el que indicaban que Revolut pagará tres millones de dólares en un plazo de 24 horas o, "de lo contrario, todos los datos se venderán y tendrán las manos manchadas de sangre".

Un portavoz de Revolut ha confirmado que no han mantenido contacto con los supuestos responsables de la suplantación de identidad ni han recibido ningún tipo de solicitud para el pago de un rescate por la recuperación de los datos.

"Los sistemas de Revolut y los fondos de nuestros clientes no se han visto afectados. Ya nos hemos puesto en contacto directamente con el reducido número de personas afectadas para informarles de lo sucedido y ofrecerles todo nuestro apoyo", ha indicado desde la compañía.