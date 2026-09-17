CCOO propone un fin de semana de 3 días al mes y un alza salarial del 7% en las plantillas bancarias

El sector bancario ha destruido un 40% del empleo desde 2008 y la IA se estima que sustituirá entre un 15% y un 25% de los puestos.

Más del 90% de los empleados denuncian mayor carga y presión laboral, y más del 80% afirma que el trabajo daña su salud.

El sindicato reclama un aumento salarial del 7% en 2027 y subidas del 4% anual entre 2028 y 2030 para las plantillas bancarias.

CCOO propone que los empleados de banca tengan un fin de semana de 3 días al mes para reducir la jornada anual a 1.600 horas.

La banca española vive un momento convulso. Si bien en 2025 ganó un récord de beneficios (más de 36.000 millones de euros los seis bancos cotizados, en torno a un 7% más contando a los no cotizados, o lo que es lo mismo, cerca de 93 millones al día), a la vez sus plantillas se ven cada vez más mermadas y presionadas laboralmente.

Hay muchos factores que acorralan a los empleados de banca: la fuerte irrupción de la inteligencia artificial; el incremento de la edad media de los trabajadores y las negociaciones colectivas para sus salidas voluntarias, como la reciente del Santander; la creciente popularidad de las redes de agentes financieros, que chocan con los trabajadores fijos, o la sombra de nuevas operaciones de concentración entre entidades.

Los empleados bancarios achacan presiones comerciales para vender más en contra de los intereses de los clientes, tratos vejatorios de sus superiores u horas extras no remuneradas que muchas veces se realizan para llegar a los bonus. O, directamente, que los abultados beneficios de la banca estos años no se han traducido en mejoras sustanciales para quienes los generan, que a fin de cuentas son los empleados que tratan con clientes o que están en los servicios centrales dando cobertura a éstos.

De ahí que uno de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO), haya propuesto una serie de medidas para paliar todas estas quejas.

La primera de ellas, un fin de semana de tres días cada mes (viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes) para así reducir en unas 75 horas la jornada laboral anual de los empleados bancarios, hasta las 1.600 horas trabajadas, según lo motivado desde las organizaciones sindicales para cumplir taxativamente con los convenios colectivos y que éstos converjan entre sí. Así lo ha ofrecido Javier de Dios Bernal, responsable de Sector Financiero en CCOO.

Los sindicatos ya vislumbran un otoño caliente y, en ese sentido, desde CCOO han avanzado concentraciones y paros parciales de dos horas para la primera quincena de octubre, la primera quincena de noviembre y en diciembre, todavía por concretar. El responsable estatal de CCOO en CaixaBank, Íñigo Vicente Herrero, ha hecho un llamamiento para que otros sindicatos presentes en la banca se sumen y escale la presión de las plantillas hacia los consejos.

Los tres convenios colectivos que rigen el sector (banca, cajas y ahorro, y cooperativos de crédito) vencen el 31 de diciembre de 2026. Por lo que, elecciones sindicales mediante y una vez conformadas las nuevas mesas de negociación, a partir del 1 de enero de 2027 se empezarán a negociar los nuevos convenios.

Para ese momento, CCOO reclama un alza salarial del 7% para 2027 y del 4% anual entre 2028 y 2030.

"La banca española nunca ha ganado tanto dinero y sus plantillas nunca han estado peor", ha criticado la secretaria general de la sección sindical de CCOO en BBVA, Paola Torrico.

Clima laboral

El sindicato ha elaborado un barómetro que aflora el clima laboral frente a los beneficios del sector. Desde los picos de 2008, el sector financiero español ha destruido un 40% del empleo, con un 63% de sucursales cerradas.

Más del 90% de las plantillas denuncia mayor carga y presión, y más del 80% afirma que el trabajo está dañando su salud.

Y, como ha aventurado Ramón González Monroy, secretario general de CCOO Servicios, diferentes informes estiman entre un 15% y un 25% el efecto sustitutorio de la IA en el empleo bancario. Lo que endurece aún más el panorama laboral.

Del barómetro de CCOO se desprende que, por ejemplo, la gran banca del Ibex 35 gasta 11 puntos porcentuales menos en sus plantillas desde antes de la pandemia pese a su récord de beneficios. La relación de gastos de personal frente al margen bruto de estas entidades ha pasado del 35% al 24% entre 2019 y 2025.