Revolut solicita una licencia bancaria en Suiza y compromete una inversión de casi 159 millones en el país

La inversión respaldará el desarrollo de nuevos productos, creación de empleo local y refuerzo de la estructura bancaria independiente en Suiza.

En caso de obtener la licencia, Revolut podrá ofrecer servicios bancarios integrales y productos adaptados al mercado suizo, como IBAN local y acceso al sistema suizo de garantía de depósitos.

El neobanco invertirá más de 150 millones de francos suizos en el país durante los próximos cinco años.

Revolut ha solicitado oficialmente una licencia bancaria en Suiza ante la FINMA.

El neobanco Revolut ha presentado oficialmente la solicitud de licencia bancaria en Suiza ante la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA).

También ha anunciado sus planes de invertir más de 150 millones de francos suizos (158,7 millones de euros) en el país helvético durante los próximos cinco años.

El proceso de concesión se encuentra actualmente en curso y su resultado queda a expensas de resolución, según ha indicado Revolut en un comunicado este miércoles, señalando que, con más de 1,3 millones de usuarios, es el neobanco "líder" en Suiza.

En caso de otorgarse, la licencia supondrá el "paso natural" en la ampliación de la oferta de Revolut para los clientes suizos y la "consolidación" de su presencia local a largo plazo.

"Una licencia bancaria suiza sentaría las bases para desplegar una oferta bancaria integral que combine la solidez tecnológica de Revolut con las altas exigencias regulatorias de Suiza", ha apuntado la firma.

También ha explicado que, junto a la continua innovación de producto a escala global de Revolut, la entidad bancaria suiza permitirá alcanzar un nuevo nivel de localización de producto para los clientes suizos: IBAN local, cuentas nómina, 'eBill', adquisición de comercios y acceso al sistema suizo de garantía de depósitos.

Asimismo, se está evaluando la incorporación de otros productos locales, como el 'Pillar 3a' y 'TWINT'.

Estrategia europea

En cuanto a la mencionada inversión, ésta "respaldará el desarrollo de nuevos productos y la creación de empleo local, mientras que los nombramientos previstos en el Comité Ejecutivo y en la alta dirección reforzarán el despliegue de una estructura bancaria independiente y arraigada a nivel local".

En caso de obtener la aprobación, los clientes actuales migrarán a la entidad bancaria suiza mediante un "proceso sencillo, diseñado para garantizar una transición fluida y sin interrupciones para los usuarios", al tiempo que se cumple con la normativa regulatoria suiza.

El director comercial de Revolut, David Tirado, ha comentado que se trata de un "momento clave en la estrategia europea de Revolut".

"Al solicitar la licencia bancaria en Suiza, damos un paso decisivo para consolidar nuestro arraigo en uno de los mercados financieros más relevantes y avanzados del mundo", ha destacado el ejecutivo.

De su lado, el director para Suiza, Julian Biegmann, ha subrayado que al contar con su propia licencia bancaria, Revolut se convertirá en un banco "verdaderamente suizo, capaz de ofrecer a sus clientes un producto de nivel superior con sello local".

"Los usuarios podrán recibir su nómina directamente en Revolut y gestionar todas sus finanzas -desde los gastos diarios hasta sus inversiones- con la experiencia de producto en la que ya confían", ha resaltado.