Qonto ultima su salto de entidad de pago a entidad de crédito y calcula que recibirá la licencia hacia noviembre

La nueva licencia permitirá a Qonto ofrecer mayores capacidades de financiación, ahorro y pagos a pymes y negocios en Europa.

Al obtener la licencia, los fondos de clientes estarán protegidos hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía francés y se convertirán en depósitos bancarios.

La fintech francesa ha actualizado los contratos y términos para alinearse con los requisitos regulatorios de entidad de crédito.

Qonto prevé recibir la licencia de entidad de crédito en noviembre, pasando de ser una entidad de pago.

Qonto da un segundo paso hacia su próxima etapa como entidad de crédito. La fintech de origen francés dirigida a pymes y negocios, que en 2025 inició el proceso regulatorio para convertirse de entidad de pago a entidad de crédito, ha enviado este miércoles un comunicado a los clientes en sus ocho mercados europeos con las actualizaciones de su Contrato Marco y sus Términos y Condiciones.

Hasta que se obtenga dicha aprobación, Qonto seguirá siendo una entidad de pago regulada. A futuro, cuando se produzca el mencionado hito, la licencia de entidad de crédito permitirá a Qonto incorporar directamente a la plataforma mayores capacidades de financiación, ahorro y pagos, facilitando a las empresas europeas una gestión unificada de sus finanzas.

Debido a este trámite intermedio, donde los clientes actuales no sufrirán cambio alguno en su experiencia diaria, la firma gala estaba obligada a actualizar sus términos contractuales para alinearlos con los requisitos de las entidades de crédito. De ahí su Propuesta de modificación unilateral del Contrato Marco.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, Qonto avanza que la principal actualización -una vez se obtenga la licencia- será el paso de cuenta de pago a cuenta corriente. Con lo que ello conlleva.

Por ejemplo, el dinero de los clientes estará protegido y garantizado hasta 100.000 euros por depositante a través del Fondo de Garantía de Depósitos y de Resolución francés (FGDR).

Asimismo, los fondos depositados en las cuentas se considerarán depósitos bancarios a la vista. "Como tales, no generan intereses a tu favor salvo que se acuerde expresamente lo contrario en tus Condiciones Tarifarias", matiza el comunicado.

Si los clientes no expresan su oposición, los cambios se considerarán aceptados y entrarán en vigor "no antes del 17 de noviembre de 2026, sujeto a que Qonto obtenga la autorización correspondiente de las autoridades competentes".

Por tanto, si nada obstaculiza su camino, el tercer y último paso -la luz verde regulatoria- para ser entidad de crédito llegaría el próximo noviembre. Lo que dotará a Qonto de más herramientas para convertirse en una de las principales fintechs del Viejo Continente e intentar competir de tú a tú contra Revolut, Monzo, Trade Republic o N26.