Banco Santander cierra la compra de Webster para crecer en Estados Unidos

Las claves

Las claves Generado con IA Banco Santander ha completado la adquisición de Webster Financial en Estados Unidos tras obtener la aprobación de reguladores y accionistas. La operación, valorada en unos 10.300 millones de euros, refuerza la presencia de Santander en el mercado estadounidense y prevé un ROTE del 18% en 2028. Santander ha emitido 329,8 millones de nuevas acciones para financiar la compra, representando cerca del 2,2% del capital social tras la ampliación. A pesar de intentos de bloqueo por parte de senadores estadounidenses, la integración de Webster en Santander Bank avanza y se espera un incremento del beneficio por acción del 7-8% para 2028.

Banco Santander ha cerrado este jueves la adquisición del estadounidense Webster Financial, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se ha cerrado poco más de seis meses después de anunciarse, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa.

"El banco informa de que con fecha 20 de agosto de 2026 se ha completado la adquisición en los términos previamente anunciados", ha comunicado la entidad

A principios de mes, la entidad liderada por Ana Botín obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal de Estados Unidos a la operación y antes de la apertura del mercado bursátil de este jueves, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster. Será sustituida por Sun Communities.

La operación, valorada en unos 10.300 millones de euros, fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio.

La ejecución de la operación se produce unas semanas después de que Santander cerrara la compra de TSB, la otra gran operación que había anunciado para este año, para crecer en Reino Unido.

La compra se ha completado a pesar de los intentos de senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy de frenar la operación. Ambos trataron de frenar la adquisición argumentando que España no ha sido siempre un "aliado confiable" de Estados Unidos.

La operación reforzará el negocio de Santander en Estados Unidos y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, Santander estima que ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.

Asimismo, estima que la operación generará un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

La mayor parte de los negocios de Webster pasan ahora a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos.

La entidad que preside Ana Botín ha informado además a la CNMV de que este jueves ha quedado ejecutado el aumento de capital con aportaciones no dinerarias aprobado en la junta general ordinaria de accionistas del 27 de marzo para la compra de Webster.

Ampliación de capital

El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título.

El importe efectivo total del aumento de capital ha alcanzado casi los 3.559 millones de euros, siendo el importe nominal total de 164,9 millones de euros y la prima de emisión global de casi 3.394 millones de euros.

La totalidad de las nuevas acciones han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas en el día de hoy.

En total, se han emitido 329.846.438 nuevas acciones, que representan, aproximadamente, el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes de la ampliación de capital y el 2,1962% tras la misma.

Santander ha afirmado que este mismo jueves presentará para su inscripción la escritura de elevación a público de ejecución del aumento de capital en el Registro Mercantil de Santander y se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas.

Tras esta operación, el capital social del banco que preside Ana Botín ha quedado fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una. Todas las acciones pertenecen a la misma clase y tienen los mismos derechos.