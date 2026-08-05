Santander recibe la aprobación de la Fed para la adquisición de Webster y cerrará la operación hacia el 20 de agosto

Se espera que la integración incremente el beneficio por acción en un 7-8% y mejore la rentabilidad del banco en Estados Unidos.

La compra situará a Santander entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas en EEUU.

La operación se cerrará previsiblemente el 20 de agosto, antes de lo inicialmente previsto.

Banco Santander ha recibido la aprobación de la Fed para adquirir Webster Financial por 12.200 millones de dólares.

Banco Santander y Webster Financial Corporation han anunciado que han recibido la aprobación de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para la adquisición por parte de Santander de Webster por 12.200 millones de dólares (más de 10.300 millones de euros), anunciada el pasado febrero.

Webster es la sociedad matriz de Webster Bank, un banco estadounidense del noreste de banca minorista y comercial.

Esta autorización llega después de la concedida por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), el organismo regulador bancario de EEUU, el pasado 12 de junio, y la del Banco Central Europeo (BCE), recibida el 21 de julio.

La operación se cerrará previsiblemente el próximo 20 de agosto, antes de lo previsto.

El banco cántabro contaba con cerrar la transacción en el segundo semestre y, de forma más optimista, quizá en el tercer trimestre. De esta forma, Santander acelera los plazos para su integración tecnológica, legal y operativa.

Con sede en Stamford (Connecticut), Webster complementa a Santander US al situarle entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de EEUU.

La operación previsiblemente reforzará el negocio de Santander en Estados Unidos y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, Santander prevé que ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (RoTE) de alrededor del 18% en 2028.

Asimismo, se estima que la operación genere un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Cuando se complete la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasarán a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos. Hasta el cierre, Santander y Webster seguirán operando de forma independiente.

"Los clientes no necesitan hacer nada por el momento: sus cuentas, productos y servicios continuarán funcionando con normalidad. Cualquier cambio futuro se comunicará con antelación suficiente antes de su entrada en vigor", señalan desde el banco español.