Sabadell reorganiza su estructura para integrar la IA y reforzar la ejecución de su plan de negocio

Otros cambios afectan a las áreas de Finanzas, Personas y Sostenibilidad, y Comunicación, que asumen nuevas funciones para reforzar la estrategia del banco.

Dentro del área de Negocio España, se establece una nueva división de Transformación de Negocio y una unidad de Banca Personal para mejorar la innovación y el servicio a los clientes.

Se crea el área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial, liderada por Robert Duran, para impulsar la implantación de IA en todo el banco.

Banco Sabadell ha anunciado una nueva estructura organizativa que entrará en vigor el 1 de septiembre para acelerar su transformación y simplificar la organización.

Banco Sabadell, que el viernes presentó unos resultados estancados hasta junio, ha anunciado una nueva estructura organizativa que tiene como objetivo acelerar la transformación de la entidad, simplificar su organización y reforzar su modelo de banca de relación, eje estratégico sobre el que se sustenta el crecimiento futuro del banco.

La composición del comité de dirección se mantiene sin cambios, preservando la estabilidad de la gobernanza mientras se impulsa esta nueva fase de transformación. La nueva estructura entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

Entre las principales novedades, destaca la creación del área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial, integrada en la dirección de Estrategia que lidera Marc Prat. Esta área, que tendrá al frente a Robert Duran, nace con el objetivo de dar un impulso adicional al despliegue de la IA en toda la organización.

Asimismo, se refuerza en capacidades IA la dirección de Operaciones y Tecnología, que dirige Elena Carrera.

Además, dentro del área de Negocio España, que dirige Carlos Ventura, se crea una nueva área de Transformación de Negocio orientada a acelerar la innovación en producto para clientes de valor, la digitalización y los proyectos con impacto directo en clientes.

Al frente de esta nueva división estará Jorge Rodríguez Maroto, el responsable de Banca de Particulares, que también incorpora Negocios y Autónomos a su ámbito de responsabilidad, del que ya formaban parte la financiación, los medios de pago, el crédito al consumo, los seguros, la gestión de activos y Sabadell Consumer Finance.

Dentro del área de actuación de Ventura se crea también la unidad de Banca Comercial, dirigida por Albert Figueras, quien suma a la coordinación de las direcciones territoriales las responsabilidades de ventas remotas y servicing remoto a clientes.

La entidad ha anunciado a su vez la creación de una nueva unidad de Banca personal, que dirigirá Xavi Blanquet, reportando a Ventura. De esta manera, refuerza de nuevo la apuesta por ofrecer un servicio especializado y de alta calidad a los clientes de valor, tras el anuncio hace unos días de la próxima incorporación de Adela Martín para liderar la Banca Privada.

Por tanto, el negocio en España estará dividido a partir de ahora en Banca Retail y Transformación de Negocio, Banca de Empresas, Banca Privada, Banca Personal, y Banca Comercial. Igualmente, dependerá de Ventura la dirección de Marketing.

Otros cambios

Otros cambios que comporta la nueva estructura afectan a la dirección Financiera que dirige Sergio Palavecino, quien asume a partir de ahora la gestión de costes del banco; a la dirección de Personas y Sostenibilidad, que encabeza Sonia Quibus, sumará la función de gestión de Compras, y a la de Comunicación, liderada por Virginia Zafra, que asume Comunicación Interna en su totalidad.

"Esta nueva estructura nos permitirá concentrar más recursos y capacidades en aquellas áreas que son clave para nuestra estrategia, acelerar la transformación del banco y aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos. Queremos una organización más simple, más ágil y más colaborativa, preparada para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y afrontar con éxito los retos de los próximos años", según Marc Armengol, CEO de Banco Sabadell.