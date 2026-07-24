Armengol reitera su promesa de que Sabadell hará un RoTE del 14,5% este año y del 16% en 2027 sin fusionarse con nadie

Sabadell mantiene la puerta abierta a adquisiciones en segmentos específicos como banca privada, crédito al consumo o fintechs para reforzar sus capacidades.

El banco ha completado su plan de prejubilaciones, que generará ahorros de hasta 40 millones de euros anuales a futuro, pese a un impacto negativo inicial.

Sabadell defiende su fortaleza y apuesta por la inversión en tecnología e inteligencia artificial, enfocándose en clientes de mayor valor para mantener su competitividad.

El CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, reafirma el objetivo de alcanzar un RoTE del 14,5% en 2024 y del 16% en 2027, sin necesidad de fusionarse con otros bancos.

En solitario, después de echar por tierra la opa de BBVA, y con el beneficio estancado en el valle post-opa (971 millones de euros hasta junio, un 0,5% menos), desde Banco Sabadell defienden sus fortalezas y se muestran optimistas con el futuro.

En sus primeros resultados trimestrales, el nuevo consejero delegado del Sabadell, Marc Armengol, ha aseverado que "tenemos la escala adecuada para competir en España".

Y ha argumentado que "somos lo suficientemente grandes para invertir en tecnología e innovación, para estar cerca de los clientes, para generar capital y contentar a los accionistas. Y, sobre todo, para tomar decisiones rápidas y muy alineados según las condiciones del mercado".

Para quienes dudan del futuro del Sabadell o ponen en tela de juicio su reducido tamaño o la falta de palancas de crecimiento, Armengol ha lanzado un órdago, manteniendo su compromiso de alcanzar un RoTE del 14,5% este año y del 16% en 2027.

Su punto de partida es un RoTE recurrente del 13,6%. Según Armengol, "la rentabilidad va a seguir creciendo en la segunda parte del año y estamos en línea para cumplir con el RoTE prometido para 2026".

Beneficio recurrente Armengol ha puntualizado que Banco Sabadell pasará a moverse en el nivel de beneficio neto recurrente de los 691 millones de euros hasta junio ya sin TSB, que si bien supone un 14,1% menos con respecto a doce meses antes, lo cierto es que trasluce un avance trimestral frente a marzo del 8,4%, lo que deja entrever que el banco vallesano está recuperando el pulso comercial aun sin su filial británica, ya en manos del Santander.

Y todo ello sin operaciones de fusión o concentración a la vista: "No estamos estudiando nada ni seguramente vamos a estudiar nada, ni en España ni en el extranjero".

Así, las líneas estratégicas del banco vallesano están claras por ahora: "Vamos a aprovecharnos de nuestra escala para ser más ágiles, apalancarnos en la IA y la tecnología, e incrementar nuestro foco en los clientes de mayor valor".

Prejubilaciones Por otra parte, Sabadell ha ejecutado en su totalidad el plan de prejubilaciones anunciado, con impactos negativos no recurrentes de 92 millones de euros en el primer semestre, de los cuales 37 millones han sido en el segundo trimestre. Por contra, esto le generará un ahorro de costes de 20 millones de euros en la segunda mitad del ejercicio, que “a futuro serán 40 millones”.

Ejemplo de esto último, y partiendo de la premisa de intentar ser "el mejor banco de relación de España", es el reciente fichaje en Santander de Adela Martín como nueva responsable de Banca Privada. Esto es, como la jefa de Sabadell Urquijo, la filial de gestión de altos patrimonios del grupo.

"Vamos a competir en los segmentos donde tenemos derecho a competir de tú a tú frente a cualquiera, y la banca privada es uno de ellos", ha defendido el CEO del banco catalán.

En otros nichos de negocio, Sabadell sigue manteniendo la puerta abierta a realizar adquisiciones que fortalezcan segmentos específicos, como crédito al consumo, pagos, activos alternativos privados o la propia banca privada.

"Si tenemos que comprar una fintech para reforzar capacidades en algunos segmentos o fichar a quien sea, lo haremos", ha asegurado el primer ejecutivo.