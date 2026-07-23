Bankinter estudia replicar con Tulp en Países Bajos el mismo modelo de banca multiproducto que en Irlanda

El banco ve potencial de crecimiento en el mercado hipotecario de Países Bajos y estudia expandir su oferta de productos, como ya hizo en Irlanda.

Tulp Hypotheken origina unos 1.000 millones de euros anuales en hipotecas y gestiona una amplia cartera para terceros en el mercado holandés.

La compra del bróker hipotecario Tulp marca la entrada de Bankinter en su quinto país europeo, tras España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

Bankinter planea replicar en Países Bajos, con Tulp Group, su modelo de banca multiproducto que ya aplica en Irlanda.

Bankinter persigue replicar con Tulp Group en Países Bajos el mismo modelo de banca universal multiproducto que ya aplica en Irlanda tras la reconversión de la antigua Avantcard.

El banco sorprendió al mercado en junio con el anuncio de su entrada en el mercado holandés mediante la compra del bróker hipotecario Tulp, abriendo así su presencia a un quinto país tras España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

La operación apenas le ha costado a Bankinter 15 puntos básicos de capital CET1, y la transacción responde a la línea de expansión del banco español, con "operaciones en la Unión Europea o la zona euro con tamaños manejables, con potencial de crecimiento en un mercado atractivo, que no ponen el riesgo el perfil ni el balance del banco y que aportan valor".

Así lo ha atestiguado Gloria Ortiz, la consejera delegada de Bankinter, en la presentación de resultados del segundo trimestre, donde el grupo ha registrado hasta junio un beneficio neto de 605 millones de euros, un 11,7% más respecto a doce meses antes.

Tulp Hypotheken Holding B.V. es una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria. Actualmente origina volúmenes de financiación en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales.

Asimismo, gestiona una cartera acumulada de varios miles de millones de euros en hipotecas para terceros.

"El mercado hipotecario holandés es de los mayores de la UE, y es muy atractivo por márgenes. Allí la concesión de hipotecas está muy desintermediada, casi la totalidad de las operaciones se hacen con brókeres, y es obligatorio tener asesoramiento de un agente financiero que, por cierto, paga el cliente", ha resumido Ortiz sobre los puntos fuertes de la operación.

En Países Bajos, "actuaremos como un financiador más de su plataforma", sobre todo con hipotecas fijas que luego podrían convertirse a variables. Pero este quizá sea sólo el punto de partida en un camino de más largo plazo y más derivadas comerciales con Tulp.

Como ha deslizado la CEO de Bankinter, "vemos un enorme potencial de futuro a financiar hipotecas en Holanda, pero quizá también para generar más valor en otros negocios, como ocurrió con Avantcard en Irlanda".

La experiencia irlandesa

Avantcard en Irlanda fue adquirida por Bankinter en 2019, transformada comercialmente como Avant Money, y fusionada formalmente en abril de 2025 para operar directamente como la sucursal irlandesa del grupo español.

Bankinter entró en la isla británica con una cartera adquirida de tarjetas y préstamos personales, luego lanzó hipotecas y, desde el año pasado, ofrece depósitos. El próximo paso en Irlanda será comercializar cuentas remuneradas y los productos de inversión más adelante.

"Cuando entramos en Irlanda, no pensábamos lanzar hipotecas, pero luego detectamos la oportunidad y nos metimos en ellas. Hoy tenemos un volumen de 4.000 millones de euros en hipotecas allí", ha puesto en contexto Ortiz. Un modelo de escalado multiproducto que ya estudian para Países Bajos con Tulp.

Preguntada también por su posible expansión a nuevas geografías europeas, la CEO ha cerrado la puerta por ahora.

CNMC

Otro tema de actualidad abordado por la cúpula de Bankinter ha sido la investigación que ha abierto la CNMC a los seis grandes bancos cotizados españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. "Confiamos que se resuelva de manera satisfactoria para la banca, porque creemos que hemos actuado correctamente", en palabras de Ortiz, que es lo único que ha dicho al respecto.