La banca española es la segunda más eficiente de Europa y los inversores apuestan por Santander y CaixaBank

Las entidades más eficientes están diversificando ingresos en áreas como pagos, gestión patrimonial y seguros para mantener su rentabilidad ante posibles caídas de ingresos por tipos de interés.

Los grandes inversores apuestan por Santander, CaixaBank y Bankinter, mientras que BBVA, Sabadell y Unicaja presentan más dudas según analistas.

Se prevén beneficios récord para los seis grandes bancos españoles, con cerca de 19.960 millones de euros en la primera mitad de 2026, un 17% más que el año anterior.

La banca española es la segunda más eficiente de Europa, con una ratio de costes sobre ingresos del 37%, solo superada por Portugal.

La banca española encara los resultados del segundo trimestre con optimismo. Se esperan nuevos beneficios de récord (unos 19.960 millones de euros en la primera mitad del año para los seis grandes bancos cotizados, un 17% más respecto al mismo periodo de 2025, según el consenso de analistas), y las entidades españolas ya son las segundas más eficientes de Europa.

Los bancos españoles son los segundos en eficiencia dentro del Viejo Continente, con una ratio de costes sobre ingresos del 37%, sólo por detrás de Portugal, donde se sitúa en el 32%, de acuerdo a la última edición del 'European Retail Banking Radar 2026', elaborado por Kearney.

En el lado opuesto de la tabla se encuentran países como Francia, con una ratio de costes del 67%, el más elevado del continente.

"Los bancos que están tomando la delantera son aquellos que aprovecharon los años de bonanza de los tipos de interés para reestructurarse, mejorar la productividad y diversificar sus ingresos", según la consultora.

La oferta de UniCredit de 35.000 millones de euros por Commerzbank, la mayor operación bancaria transfronteriza iniciada desde la crisis financiera, refuerza la idea de que los bancos europeos más eficientes están ahora en condiciones de adquirir a sus rivales más débiles. Cabe recordar que el banco italiano liderado por Andrea Orcel se ha hecho con el 48% de Commerzbank tras el cierre de su oferta de compra.

Los datos de Kearney muestran que las entidades italianas operan ahora con una ratio de costes sobre ingresos del 51%, frente al 61% de los bancos de Alemania. Además, generan 310.000 euros de ingresos por empleado, frente a los 254.000 euros de Alemania.

En el caso de España, esta cifra es muy superior y alcanza los 415.500 euros por trabajador.

Dudas sobre BBVA, Sabadell y Unicaja

Con este nivel de eficiencia en la banca española, los grandes inversores apuestan por los títulos en bolsa de entidades como Santander, CaixaBank o Bankinter.

Es el caso de Bank of America. Sus analistas han rebajado BBVA a neutral, ya que "la normalización en Turquía se retrasa por los tipos de interés más altos", mientras que "la valoración de Unicaja es excesiva", por lo que ahora lo sitúan en rendimiento inferior al del mercado.

En cambio, desde BofA estiman que Santander, CaixaBank y Bankinter presentan buenas perspectivas. En concreto, "CaixaBank sigue ofreciendo la mejor combinación de apalancamiento de ingresos netos por intereses, crecimiento de los ingresos no financieros y uso del capital entre los bancos nacionales".

De Sabadell, donde el mexicano David Martínez ha reducido su participación en el capital del 3,495% hasta el 1,937% tras apoyar la fracasada opa hostil del BBVA, el banco de inversión americano apunta que "es clave para evaluar si se ha alcanzado un punto de inflexión", por lo que está en neutral dentro de su parrilla.

Por su parte, otro de los grandes bancos de inversión como es Barclays también expone las diferentes dinámicas internas dentro de un sector bancario español que, en todo caso, sigue dando buenas noticias en conjunto.

El segundo trimestre debería ser favorable para sus bancos predilectos, pero "observamos cada vez más diferencias significativas en su capacidad para convertir el crecimiento en rentabilidad, mejoras en las calificaciones y retorno para los accionistas", reconocen desde Barclays.

Los analistas del banco inglés siguen favoreciendo a CaixaBank y Santander, mientras que trasladan Unicaja a infraponderar, ya que "la reciente revalorización reduce el margen para un mayor rendimiento superior".

El informe elaborado por Kearney a nivel europeo señala que, cada diez puntos básicos de compresión de los tipos de interés, se traduce en una pérdida de ingresos de, aproximadamente, 26.000 millones de euros para los bancos de la Unión Europea.

Así, para mantener la rentabilidad con la misma ratio de costes sobre ingresos, los bancos tendrían que recortar unos 14.000 millones de euros en costes y generar entre 19 y 20 euros por cliente en ingresos adicionales por comisiones, según el análisis de Kearney.

Las entidades con mejores resultados ya están diversificando sus ingresos en las áreas de pagos, gestión patrimonial, seguros y asesoramiento, al tiempo que siguen mejorando su productividad.