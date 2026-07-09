Unicaja ultima la compra del negocio de tarjetas de Wizink por más de 100 millones

De concretarse la venta, Wizink podría tener que vender el resto de sus negocios en paquetes separados o en una futura liquidación.

El precio ofertado incluye provisiones adicionales debido a la litigiosidad de las tarjetas revolving de Wizink.

La operación excluiría los negocios de financiación de coches, pago aplazado, ahorro y seguros de Wizink, centrándose solo en las tarjetas de crédito.

Unicaja está a punto de cerrar la compra del negocio de tarjetas de crédito de Wizink Bank por más de 100 millones de euros.

Unicaja ultima la compra del negocio de tarjetas de crédito de Wizink Bank por más de 100 millones de euros. El consejo de administración del banco malagueño dio el visto bueno hace un par de semanas, y la intención es anunciar el acuerdo en la segunda quincena de julio si Värde Partners acepta.

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, Unicaja planteó al dueño de Wizink, el fondo Värde Partners, una oferta de entre 100 y 105 millones de euros.

Y, según ha podido saber ahora este periódico por fuentes financieras, el precio ofertado se inclina más por el rango alto de la horquilla.

Tras acabar la due diligence encargada a PwC, Unicaja le ve sentido a la operación parcial con Wizink que, eso sí, excluiría sus negocios de Lendrock (financiación para compra de coches de segunda mano), Aplázame (pago aplazado), ahorro (cuentas remuneradas y depósitos) y seguros, donde Wizink ofrece pólizas de mascotas, autos, vida y salud de Caser.

Cabe recordar que Unicaja, como accionista minoritario de Helvetia Caser, ya distribuye sus seguros en su red de oficinas bancarias.

La negociación con Värde está siendo llevada personalmente por Manuel Guerrero, director general de Estrategia y Gabinete del CEO en Unicaja. Esto es, la mano derecha de Isidro Rubiales.

En el precio al que, hoy por hoy, se negocia la adquisición de las tarjetas de crédito de Wizink, Unicaja ya descuenta provisiones adicionales por la litigiosidad que acumulan las polémicas tarjetas revolving de Wizink.

Es más, las fuentes consultadas prevén que, de cerrarse el trato, podría llevar aparejado un seguro o garantías pignoradas por parte de Wizink, en base a lo que el banco digital ya tiene provisionado por las revolving, y que serían depositadas en Unicaja.

De confirmarse este extremo, Värde tendría que vender en un segundo paquete, o en diferentes paquetes, el resto de negocios: Lendrock, Aplázame, ahorro y seguros. A modo liquidación. Aunque el perímetro de la operación con Unicaja podría variar a última hora e incluir alguno de ellos.

Operaciones bancarias

Desde Unicaja no han hecho comentarios y se remiten al comunicado publicado en la CNMV en abril, donde aseguraban que buscaban alcanzar un "potencial acuerdo" con Wizink Bank, aunque "por el momento no hay nada definido".

El sector bancario vive un renacer en las operaciones corporativas tras el fracaso en la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, aunque éstas llegan a cuentagotas y centradas en nichos de negocio específicos.

Las últimas transacciones han sido la entrada de Bankinter en Países Bajos con la compra del bróker hipotecario Tulp Group, y la venta de un 84,5% de Singular Bank a ING, Actinver, ProA Capital y varios family offices (Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge).