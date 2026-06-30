El Euríbor se mantiene en el entorno del 2,8% en junio y las hipotecas se seguirán encareciendo

Se prevé que el BCE mantenga los tipos de interés actuales mientras la inflación se acerque al objetivo marcado.

Expertos consideran que, aunque la estabilización es positiva, no se espera una bajada consolidada del Euríbor a corto plazo.

Las hipotecas variables referenciadas al Euríbor registrarán subidas en sus cuotas, con un aumento anual de hasta 717 euros para un préstamo medio de 150.000 euros.

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de junio en el 2,798%.

En concreto, en comparación con mayo, la tasa ha caído en menos de un punto básico. Frente al sexto mes de 2025, el Euríbor se ha encarecido en 71,7 puntos básicos, frente al 2,081% que llegó a registrar entonces.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de junio registrará un incremento en su cuota de 59,75 euros al mes. Esto equivale a 717 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

El dato registrado en junio, acerca al Euríbor a niveles de abril cuando se situó en el 2,747%. "Esto es súperpositivo para todos los hipotecados con préstamos variables porque, aunque van a notar una subida, va a ser menor de los esperado", ha apuntado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

El indicador diario, no obstante, se ha moderado hasta el entorno del 2,73% durante las últimas jornadas. "Esta evolución apunta a una fase de estabilización después de las fuertes subidas de los meses anteriores, aunque todavía no se atisba una tendencia bajista consolidada.

Eso sí, la estabilidad mensual no evitará una nueva subida de las cuotas de las hipotecas variables que se revisen en julio tomando como referencia el dato de junio", ha indicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto, Pedro Ruiz.

Tipos de interés

De cara al futuro, los expertos de Roams han explicado que "el petróleo ha dado algo de oxígeno al escenario de tipos, pero no basta por sí solo para provocar una caída clara del Euríbor".

En su opinión, para eso harían falta datos de inflación mejores y una señal más tranquila por parte del BCE".

En esta línea, el analista de mercado de Ebury Diego Barnuevo ha mostrado su escepticismo acerca de que exista margen para una nueva subida de tipos por parte del BCE, en contra de lo que descuenta el mercado.

"Esperamos que el BCE mantenga los tipos de interés en sus niveles actuales a corto plazo, a medida que la inflación converge progresivamente hacia el nivel objetivo", ha afirmado.