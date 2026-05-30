La banca descarta que la subida de tipos del BCE afecte al negocio de las hipotecas si el Euríbor no sobrepasa el 3%

La inflación, impulsada por el conflicto en Irán y el encarecimiento energético, añade presión, dificultando mantener hipotecas por debajo del 3%.

El Euríbor cerró mayo ligeramente por encima del 2,8%, acercándose al umbral del 3%, lo que podría encarecer las cuotas y frenar la demanda hipotecaria.

El principal problema para la concesión de hipotecas no son los tipos de interés, sino la falta de oferta de vivienda nueva en el mercado.

La banca española considera que la subida de tipos del BCE no afectará gravemente al negocio hipotecario mientras el Euríbor no supere el 3%.

La mayor parte de la gran banca española no teme que la previsible subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) va a aplicar el 11 de junio pueda perturbar su negocio de concesión de hipotecas. Y mucho menos que vaya a generar una guerra entre entidades por captar crédito hipotecario.

Los responsables de entidades como Abanca, ING, Unicaja, Ibercaja, Caixabank, BBVA, Santander España o Bankinter, entre otros, han pasado por la cumbre bancaria de IESE y FTI Consulting y han coincidido en su máxima: el problema de la vivienda no son las hipotecas, es la falta de oferta.

A pesar de haber endurecido los requisitos, desde la banca aseguran que hay más dinero disponible que pisos nuevos para vender. Y todo seguirá como está mientras el Euríbor apunte a diciembre con un nivel del 2,8% al 3%, que donde lo sitúa, por ahora, el mercado de futuros.

Los banqueros españoles esperan que los tipos a medio y largo plazo se mantengan en ese nivel, a pesar de tener descontadas hasta tres subidas del BCE en lo que queda de año.

Con ese equilibrio inestable y dependiente del impacto del conflicto de Irán en la economía doméstica, desde la banca se sienten cómodos con una oferta de hipotecas a tipo fijo (más del 60% de las que se otorgan cada mes) en el entorno del 3%.

De hecho, los últimos datos disponibles del INE, del mes de marzo, colocaban el tipo fijo en el 2,84% para toda la vida de la hipoteca, mientras que el variable se inicia por debajo de ese nivel, pero luego se suele establecer en el Euríbor (2,5%) más un punto.

Marzo volvió a ser un mes de récord en la concesión de crédito hipotecario en España, con más de 46.600 operaciones, el mayor dato en ese mes desde 2010. Y son ya 21 meses seguidos de crecimiento, de los que los últimos 14 aguantaron con los tipos por debajo del 3%.

En ese nivel es donde ponen las entidades financieras la primera línea roja que no se puede sobrepasar. Aunque no sean los tipos cero del Euríbor que se vivieron hasta hace cuatro años (que fue una anomalía del mercado), desde la banca se considera que un tipo fijo por debajo del 3% en una hipoteca es un precio barato y acorde con el mercado.

El problema es que ya se ha cerrado mayo con un Euríbor ligeramente por encima del 2,8%, muy cerca de la barrera psicológica del 3% que puede dar una muy mala señal al mercado y levantar las alarmas en el negocio hipotecario de los bancos.

De entrada, ese dato de mayo está ocho décimas por encima del que había doce meses antes. Esa diferencia les puede costar a quienes revisan una hipoteca media (164.000 euros a 25 años) anualmente, casi 800 euros al año más. Y nadie quiere que la cuota mensual, que se pondría cerca de los 850 euros, supere el 30% del salario neto, como recomienda el Banco de España.

Los operadores del mercado hipotecario saben que superar ese nivel de asfixia puede suponer un freno en la concesión de hipotecas. Sería un mayor bloqueo del mercado del que ya genera la escalada de precios, sobre todo en las grandes ciudades.

La inflación aprieta

Es decir, que al hándicap de que haya cada vez más clientes que desistan de comprar piso por la imposibilidad de alcanzar subidas anuales del metro cuadrado del 12% y el 14% (el doble en capitales como Madrid y Barcelona), se podría añadir el factor rechazo por la carestía de las hipotecas.

Con ese escenario, todas las miradas están puestas en la subida de la inflación que está provocando la elevación de los costes energéticos derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Fue una de las más influyentes consejeras del BCE, la alemana Isabel Schnabel, la que lanzó esta semana la voz de alarma: la inflación se ha propagado ya por todos los componentes de la cesta de la compra en Europa. Y eso apunta a una subida drástica que puede llegar al 4%, uno de los escenarios severos contemplados por el BCE.

El dato adelantado del mes de mayo para España se ha mantenido en el 3,2%, todavía frenado por las medidas anticrisis del Gobierno. Pero queda apenas un mes para que se elimine la rebaja del IVA del gas y la electricidad, algo que puede generar un rally al alza de precios en plena temporada turística.

Hasta este momento, todos los analistas y las entidades financieras saben que sólo una rápida salida del conflicto en Oriente Medio puede frenar un desequilibrio económico mayor en lo que queda de año.

Un planteamiento severo en el que los tipos seguirán al alza y la inflación en niveles indeseables de hasta el 5% y el 6%, según los escenarios previstos por el BCE, el Banco de España y los principales servicios de estudios que operan en el mercado.

Los expertos congregados por el IESE esta semana han advertido que, aunque la guerra se acabara ya, los efectos en los precios hasta final de año ya se han generado. Y eso apunta a que mantener el Euríbor y las hipotecas por debajo del 3% puede ser más difícil que ahora.