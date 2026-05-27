Armengol (Sabadell) abre la puerta a "compras estratégicas" para aumentar su tamaño

La reciente venta de TSB a Santander permite a Sabadell enfocarse en el mercado español y reforzar su competitividad en banca de relación.

Armengol descarta que el contexto geopolítico afecte los objetivos del plan estratégico 2025-2027 y mantiene la confianza en alcanzar un RoTE del 16%.

Sabadell priorizará adquirir empresas que aporten funcionalidades específicas y mejoren la oferta para el cliente, especialmente en áreas como crédito al consumo y pagos.

Marc Armengol, CEO de Sabadell, abre la puerta a compras estratégicas fuera de los tres grandes bancos españoles para aumentar el tamaño y capacidades del banco.

El consejero delegado de Sabadell, Marc Armengol, ha avalado la posibilidad de que las entidades financieras recurran a compras estratégicas, aunque, eso sí, al margen de los tres grandes bancos españoles --Santander, BBVA y Caixabank-- para preservar la competencia del sector en el país.

En este sentido, el CEO de Sabadell ha explicado que la banca sigue siendo "un negocio de escala", una actividad que requiere de una inversión en costes fijos cada vez más elevada. Así, ha defendido que tiene sentido ampliar el tamaño mediante adquisiciones cuando se busca consolidación.

Pese a ello, el representante del banco catalán ha precisado, durante su intervención en un evento organizado por la escuela de negocios IESE y FTI Consulting, que los movimientos corporativos del sector en España no deberían tener como intervinientes a los tres grandes, dado que "ya tienen un tamaño demasiado grande y seguramente afecte a la salud de la competencia en el país".

Además, el directivo ha argumentado que todos los bancos cuentan hoy con proyectos en solitario que son "saludables", que generan valor para sus accionistas y que cada uno ocupa un espacio que tiene "mucho sentido".

En este contexto, el dirigente ha adelantado que "seguramente sobre el papel tendría sentido --llevar a cabo operaciones corporativas--". Sin embargo, ha especificado que en el corto plazo no cree "que vaya a pasar nada".

De este modo, Armengol ha detallado que en caso de salir al mercado en busca de nuevas oportunidades, la sociedad adquirida deberá "competir y proporcionar mejores funcionalidades a los clientes". Así, ha respaldado que los movimientos pueden darse sobre 'startups' que resuelvan una necesidad específica de los usuarios.

Por otro lado, el consejero delegado de Sabadell ha descartado que el actual contexto geopolítico vaya a condicionar el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico 2025-2027.

Contexto internacional

"Venimos de unos niveles de crecimiento de aproximadamente un 6% en crédito, y otro 6% en depósitos año sobre año. Con una entrega contenida en cuanto a gastos. Con un coste de riesgo que sigue mejorando y está por debajo y con un retorno sobre el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) que apunta en la tendencia de llegar al 16% que tenemos comprometido. Por lo tanto, tenemos toda la confianza del mundo de que lo vamos a lograr", ha aseverado.

Respecto al impacto del contexto internacional, el CEO del vallesano ha reconocido tres efectos que pueden incidir en la entidad financiera. El primero es el cambio de tendencia alcista de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para paliar el repunte de la inflación derivado por los precios de la energía.

En concreto, el exCEO de TSB ha corroborado que el alza de las tasas "ayudaría en el corto plazo al banco a mejorar sus margen de intereses".

El otro efecto, en sentido contrario, que ha pronosticado es una cierta ralentización de la actividad económica que provocaría que las empresas decidieran no acometer proyectos de inversión. Por último, el tercer efecto, más de medio plazo, es el eventual impacto en la capacidad de repago de los clientes.

En cuanto a la venta de TSB a Santander por 3.300 millones de euros, Armengol ha apuntado como uno de los motivos de la operación que Sabadell ya había llegado a su valor máximo de inversión en la filial. Además, con la transacción el directivo ha justificado la voluntad del vallesano de poner el foco en el negocio español.

"TSB en esa historia de crecimiento y de dar valor a los clientes seguramente para dar el siguiente paso necesitaba una escala y una capacidad de inversión que el nuevo comprador le puede dar", ha remachado.

Ahora, centrados en el mercado nacional, el consejero delegado ha anticipado que la firma elevará su nivel de servicio al usuario para asegurar su competitividad y garantizar que sus clientes pueden encontrar en Sabadell lo mismo que en los nuevos bancos.

Así, ha reivindicado que el banco tiene que dar un "salto" para reforzar su esencia de forma más decidida en el ámbito de la banca de relación.