El Bizum para pagar en comercios empezará a pequeña escala el 18 de mayo y la 'app' llegará el 1 de junio

El despliegue será más visible en grandes sectores como supermercados, hostelería organizada y retail, y se espera que Bizum Pay gane terreno gracias a su facilidad y confianza.

El sistema permitirá pagar acercando el móvil al terminal, con confirmación en la app, similar a Apple Pay o Google Pay, y con transferencias inmediatas para los comercios.

La aplicación Bizum Pay estará disponible en iOS y Android a partir del 1 de junio, y su despliegue generalizado se completará entre septiembre y octubre de 2026.

Bizum para pagos en comercios físicos comenzará el 18 de mayo de forma gradual, inicialmente con bancos como CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter.

El lunes 18 de mayo se dará el pistoletazo de salida para que Bizum Pay sea una realidad a la hora de pagar en comercios físicos a través del smartphone.

El comienzo de Bizum en establecimientos físicos implicará que se podrá pagar con el móvil en tienda, usando tecnología NFC y, en muchos casos, sin introducir PIN en operaciones habituales. El despliegue será gradual desde el 18 de mayo y no todos los bancos ni comercios lo activarán al mismo tiempo.

Como ha publicado este periódico, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter conformarán el grupo de bancos que vaya en la avanzadilla desde este mismo lunes.

El resto de entidades bancarias se incorporarán entre junio y octubre. Se prevé que la aplicación de Bizum Pay esté disponible en las tiendas de apps de iOS y Android el 1 de junio. Y se espera que el lanzamiento masivo y generalizado se complete entre septiembre y octubre de 2026.

La experiencia será muy parecida a pagar con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Se acerca el móvil al terminal, se autoriza la operación en la app del banco o en Bizum Pay y el pago se completa en segundos. Esto reducirá la dependencia de la tarjeta física y del efectivo, y hará el proceso más rápido en caja.

Para los comercios, la principal ventaja será la liquidez inmediata, porque el importe llegará al momento, en lugar de esperar a la liquidación habitual de otras redes.

Como concretan desde Bizum, el despliegue de la cartera digital Bizum Pay comenzará la semana que viene entre grupos reducidos de personas usuarias.

En términos generales, el pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales: las propias aplicaciones de algunos bancos y la cartera digital Bizum Pay. Cada entidad decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum (o si lo hace en ambos).

Según la plataforma de pagos instantáneos, que ya cuenta con 31 millones de usuarios, con Bizum Pay los consumidores podrán realizar pagos presenciales directamente de cuenta a cuenta y en menos de cinco segundos.

Sectores principales

Jorge Nevado, CMO & Project Manager de Sipay, la primera fintech de pagos que integra toda la operativa de Bizum, señala que el cambio del 18 de mayo "es real, pero conviene calibrarlo bien". "No es una transformación de un día, sino el inicio de una nueva fase en la evolución de los pagos en España", añade.

En base a las estimaciones de Sipay, el despliegue será más visible en el comercio físico de los grandes verticales que han trabajado el lanzamiento con anticipación (supermercados, hostelería organizada y retail), porque afecta a muchos puntos de venta a la vez.

"Bizum Pay no va a desplazar a la tarjeta de un día para otro, pero sí puede ganar espacio rápidamente en determinados entornos por familiaridad, facilidad de uso y confianza del consumidor en una herramienta que ya utiliza de forma recurrente", considera Nevado.