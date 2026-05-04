UniCredit aprueba su macro ampliación de capital para la opa sobre Commerzbank pese a la oposición de Alemania

Commerzbank critica la oferta, alegando que UniCredit busca cambiar su funcionamiento sin ofrecer una prima a los accionistas.

UniCredit valora a Commerzbank en casi 35.000 millones de euros y prevé registrar la opa el martes 5 de mayo.

La ampliación permitirá emitir hasta 470 millones de nuevas acciones antes del 31 de diciembre de 2027.

UniCredit ha aprobado una ampliación de capital de hasta 6.700 millones de euros para financiar la opa sobre Commerzbank.

Duelo final por el control de Commerzbank. El italiano UniCredit sigue adelante con sus planes de adquisición del banco alemán con sede en Fráncfort, a pesar de la vehemente resistencia en Alemania.

Este lunes, los accionistas de UniCredit han aprobado en junta general extraordinaria la ampliación de capital necesaria, según ha informado el banco en Milán.

Los partícipes han autorizado una ampliación de hasta 6.700 millones de euros con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027. En este marco, UniCredit podrá emitir hasta 470 millones de nuevas acciones.

Sobre esta base, el gran banco italiano puede formalizar su oferta de adquisición por la totalidad de las acciones de Commerzbank, anunciada a mediados de marzo. El transalpino valora a Commerzbank en casi 35.000 millones de euros.

Según palabras del consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, el registro de la opa debería ocurrir este mismo martes 5 de mayo.

Entre tanto, Commerzbank considera que la propuesta de UniCredit, principal accionista de la entidad con más de un 29%, busca desmantelar cómo opera el banco actualmente sin ofrecer a cambio una prima para los accionistas. Así lo ha aseverado en una entrevista el vicepresidente del consejo de administración de Commerzbank, Michael Kotzbauer.

En este sentido, el banquero alemán afirma que, si bien se han celebrado muchas reuniones en los últimos meses entre ambas partes, en ninguna de ellas UniCredit mostró interés en debatir el modelo de negocio ni sus planes para Commerzbank y "sólo actuaron así tras anunciar una oferta a nuestros accionistas en marzo, sin consulta previa".

"Prevemos un plazo de aceptación de cuatro semanas, que podría prorrogarse dos semanas más si fuera necesario realizar ajustes", comentaba Orcel sobre la próxima opa, para quien el proceso "es imparable" y, una vez que se conozca el resultado de la oferta, la entidad transalpina estudiará cómo proceder.