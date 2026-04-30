El Euríbor sube al 2,75% en abril y se mantiene en máximos desde septiembre de 2024

Expertos prevén que el Euríbor se mantenga en niveles similares en los próximos meses, salvo cambios en el contexto internacional o la política monetaria.

La subida del Euríbor afecta tanto a hipotecas variables como fijas, llevando a varias entidades a revisar al alza sus ofertas hipotecarias.

La cuota de una hipoteca variable media aumenta en 50,35 euros al mes, lo que supone 604,20 euros más al año.

El Euríbor a 12 meses sube al 2,747% en abril, su nivel más alto desde septiembre de 2024.

El Euríbor a 12 meses, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable de España, cierra el mes de abril en el 2,747%, 18,2 puntos básicos por encima del 2,565% del mes de marzo.

A falta de confirmarse el dato por parte de Banco de España, el Euríbor sigue así en máximos desde septiembre de 2024, cuando cotizaba por encima del 2,93%. En comparación con un año antes, el dato de abril ha subido 60,4 puntos básicos, lo que supone el mayor encarecimiento de una cuota hipotecaria desde diciembre de 2023.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de abril, registrará un incremento en su cuota de 50,35 euros al mes. Esto equivale a 604,20 euros al año.

"Tras un largo periodo de relativa contención, el índice vuelve a tensionar las hipotecas variables en un contexto de gran incertidumbre internacional", ha afirmado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

"La subida del Euríbor no sólo está afectando a las hipotecas variables, también está arrastrando a las hipotecas fijas. En este mes de abril varias entidades han revisado al alza sus ofertas hipotecarias, sobre todo en las fijas", ha avanzado la experta.

El experto de HelpMyCash Miguel Riera ha explicado que la tasa interbancaria ha tenido una evolución desigual durante el mes. "El valor diario del Euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado", ha afirmado.

De cara al futuro, el analista de Ebury Diego Barnuevo ha avanzado que "se mantendrá por encima de los niveles previos al conflicto, de forma holgada, en los próximos meses".

En esta misma línea opina el consejero delegado de Trioteca, Ricard Garriga: "Lo más razonable es que el Euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales en los próximos meses, sin grandes subidas pero tampoco bajadas significativas, salvo que se produzcan cambios relevantes en el contexto internacional o en la política monetaria".