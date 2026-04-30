BBVA gana casi 3.000 millones de euros en el primer trimestre del año, un 10,8% más

La tasa de morosidad de BBVA mejoró hasta el 2,6% y el retorno sobre capital tangible (RoTE) se elevó al 21,7%.

México fue el principal mercado para BBVA, aportando el 44,1% del beneficio total, seguido de España, Turquía y el resto de Latinoamérica.

Los ingresos totales del banco crecieron un 14,2%, impulsados por el aumento del margen de intereses y de las comisiones netas.

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% más que el año anterior.

BBVA cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación", ha explicado el consejero delegado del banco vasco, Onur Genc.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 10.652 millones de euros, un 14,2% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 17,8%, hasta los 7.537 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 9,5%, hasta los 2.256 millones.

En esta última variable, destacaron las comisiones ligadas a medios de pago, gestión de activos y seguros. Además, desde BBVA han subrayado la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB) y han señalado que la suma de ambas rúbricas, que representan los ingresos recurrentes del negocio bancario, alcanzó los 9.793 millones de euros, un 19,1% más.

En cambio, el resultado de las operaciones financieras (ROF) contribuyó a los ingresos con 915 millones de euros, lo que refleja un descenso del 3,4% en comparación con el dato cosechado en el mismo periodo de tiempo el año anterior.

Por otro lado, el apartado contable de "otros ingresos y cargas de explotación" restó 56 millones al conjunto de ingresos, frente a los 82 millones anotados entre los tres primeros meses de 2025. Tal y como indica la firma, la mejora se produce "gracias a la buena evolución de los resultados de seguros".

Los gastos de personal de BBVA en el conjunto del trimestre aumentaron hasta los 2.201 millones de euros, un 15,8% más, mientras que el resto de gastos de administración se situaron en 1.430 millones, un 11,4% más. A su vez, las amortizaciones tuvieron un impacto de 418 millones en las cuentas.

Activos financieros

De este modo, el margen neto del grupo se ubicó en los 6.604 millones de euros, lo que implica un alza del 14,6% respecto al primer trimestre de 2025.

En cuanto al deterioro de activos financieros, el importe se mantuvo en línea con los últimos tres meses del pasado ejercicio y alcanzó los 1.820 millones de euros. No obstante, la cifra supone un 31,4% más que entre enero y marzo del año previo.

Desde la entidad financiera presidida por Carlos Torres han explicado que este incremento tiene lugar en un contexto de crecimiento del crédito, especialmente en los segmentos más rentables, lo que ha permitido incrementar la tasa de cobertura de la cartera crediticia hasta el 86%. Asimismo, BBVA provisionó 64 millones de euros, un 26,2% más.

Por áreas geográficas, México permaneció como el principal país que contribuyó a los resultados (44,1% del total), con 1.453 millones de euros de beneficio, es decir, un 9,3% superior a hace un año. Además, en el país azteca los ingresos por margen de intereses se elevaron un 13,3% hasta los 4.274 millones de euros.

En el caso de España -que supuso un 33,2% de las ganancias totales del grupo--, el beneficio también aumentó, aunque en su caso, de un modo más moderado. Así, los resultados nacionales se alzaron un 8,1%, hasta los 1.095 millones de euros, mientras que el margen de intereses creció un 3,6%, hasta 1.656 millones de euros.

De su lado, el beneficio en Turquía --que representó el 8% del total de BBVA-- fue de 263 millones de euros (+66,1%) y en el resto de Latinoamérica --el 7,6% del total del resultado del grupo-- ascendió un 16,3%, hasta los 249 millones.

Asimismo, el saldo de prestamos a cierre del primer trimestre creció en todas las geografías en las que opera BBVA, con un incremento del 1,1% en España, hasta los 195.110 millones de euros; del 4,7% en México, hasta los 101.835 millones; del 6% en Turquía, hasta los 56.952 millones; y del 4,7% en el resto de América del Sur, hasta los 53.644 millones.

Para el conjunto del banco, el balance a 31 de marzo de 2026 arrojaba un total de activos valorado en 894.267 millones de euros, un 4% más que al cierre del pasado año. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela, excluyendo entidades de crédito, fueron de 478.949 millones de euros, también un 4% más que a 31 de diciembre de 2025.

Además, BBVA gestionaba fuera de balance 228.176 millones de euros de recursos de clientes, un 1,7% más que a la conclusión del año. Por un lado, contabilizaba bajo gestión 186.014 millones de euros en fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas, un 1,5% más, así como 34.604 millones de euros en fondos de pensiones, un 0,9% más. El resto de recursos de clientes fuera de balance era de 7.558 millones, una cifra superior en un 9,9% a la cosechada en la última jornada de 2025.

De la misma forma, registraba pasivos por valor de 833.463 millones de euros, con 505.059 millones de euros en depósitos de clientes, medio punto más que a cierre de año.

Al finalizar el trimestre, el banco tenía contabilizados 15.163 millones de euros en préstamos de dudoso recobro. Esto hace que la tasa de mora fuera del 2,6%, mejorando 30 puntos básicos frente a un año antes.

El retorno sobre capital tangible (RoTE) cerró el trimestre en el 21,7% (1,5 puntos porcentuales más que a marzo del pasado año), mientras que la ratio de capital CET1 se redujo en 26 puntos básicos, hasta el 12,83%, aunque por encima del objetivo de entre el 11,5% y el 12%.